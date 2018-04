Mirá las novedades en Primavera y San Antonio

En Villa Primavera, Hugo Rivero no terminó de definir el once que pondrá frente a San Antonio en la revancha de semifinales del Federal C, el domingo en el Martearena, a partir de las 16.30. Lo que si es un hecho es el regreso de Juan Pablo Mamaní y Rodolfo Escalante, quien cumplieron su fecha de sanción. La única duda que tiene en técnico del gallito está por derecha; Facundo Sánchez o Diego Carabajal son los candidatos a ocupar ese sector. Por su parte, el arquero Ángel Pedroso no participó de la práctica de ayer pero llegaría en condiciones al partido del domingo.



La villa prueba nuevo sistema

San Antonio, que irá en busca del pase a la final, podría modificar su sistema de juego frente a Primavera. El DT Martín Martos cambió de esquema y nombres en el ensayo futbolístico de ayer. En el medio campo, Farid Aguierre ingresó por Federico Rojas, pero ocupó el círculo central. La otra variante estuvo en ofensiva y ante ausencia de Matías Vicedo, quien está en duda por problemas en el tobillo, le daría la posibilidad a Marcos Navarro. Esto significa que podría jugar con un solo delantero.