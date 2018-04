Nuevamente Cerati se muestra a través del arte urbano salteño

Marita Simón

El Tribuno

Azules profundos y una gama de rojos y amarillos, brillantes tonalidades que no pasan desapercibidas, fueron los colores que seleccionó Mauro Ramos para su nuevo mural de homenaje a Gustavo Cerati.

Hace unos años pintó el retrato del inolvidable rockero argentino en una enorme pared de Alsina al 700, pero quienes transitan por la zona ya habrán visto que fue derrumbada porque en el lugar se construye un nuevo edificio.

“Mau”, tal su firma en los trabajos callejeros, inició entonces la búsqueda de otro espacio en la zona para pintar nuevamente a Cerati. Y lo encontró en Balcarce 890, una vieja casa que funciona como depósito y cuyo propietario le cedió el frente para su nuevo trabajo, además de participar de este homenaje al cantante.

Mauro pinta con lo que tiene, su trabajo es totalmente independiente y autofinanciado. Por eso utiliza y optimiza los remanentes de otros trabajos. “Soy soldador, es mi trabajo diario. Pero me define el muralismo, esa forma de arte callejero que te deja ser totalmente libre”, se define.

No deja pasar que para hacer el primer mural de Cerati en la zona de la Balcarce, fue convocado por un conductor radial, Gonzalo Giménez De Vita. “Me contacta tras haber visto la nota que publicó El Tribuno cuando pinté al Cuchi Leguizamón y su entorno en el balneario Xamena”.

Señala que la búsqueda de una nueva pared no es fácil, “y esa es una tarea que lleva tiempo para los muralistas, intercalando el trabajo diario con los momentos libres para encontrar el lugar adecuado, pedir permiso a los propietarios y comenzar el proceso creativo”, dice. Si bien el nuevo espacio es más pequeño, Mau preparó las pinturas que tenía, el compresor y entre las 6 y las 16 de una jornada lo concluyó.

El nuevo mural tiene aproximadamente 2,50 por 3 metros. “Tiene una base de látex azul y una gama de colores exagerados para la piel que se usan en caricatura, pero en este caso es una versión de una fotografía que seleccioné. Utilicé colores fuertes, inclusive flúor, todo sintético para que resista la exposición al sol. Y los ojos resaltan como un aspecto distintivo”.

En su taller de soldaduras guarda todo lo que le pueda servir. “El arte urbano es justamente esto: pintar con brea, con cal, látex o lo que tengas a mano. A la vez, la pared es fundamental, porque necesitan un tratamiento o base previa. Pero el objetivo es visibilizar la creatividad con libertad”.

Mientras sigue produciendo aerografías para financiarse, anticipa que prevé algo relacionado al próximo Mundial, todo dependerá de lo presupuestario.

“Quizás el muralismo callejero no tiene la misma jerarquía que el arte contemporáneo que está dentro de un museo, pero aún con mi escasa preparación académica, todos utilizamos la misma base, es el mismo idioma y el mismo concepto. Para mí es importante que el soporte del arte urbano sea comprensible a toda la gente, sin excepción”, concluyó.

La anécdota

“Mientras pintaba, un señor de unos 60 y pico se paró a mirar y me dijo ‘Cherati’. Me felicitó y me dejó feliz, porque eso marca el arte urbano”.