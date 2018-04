Matthysse: “Ojalá pueda retirar a Manny Pacquiao”

El boxeador argentino Lucas Matthysse (39-4-0, 34 KO) aseguró que desea “retirar a Manny Pacquiao (59-7-2, 38 KO)”, a quien enfrentará el 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, por el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Ojalá pueda retirar a Manny Pacquiao, vamos preparados para eso, preparados para ganar”, sostuvo el chubutense, de 35 años, en relación a su experimentado rival, que continúa vigente con 39 años y ostenta el mérito de haber sido campeón mundial en ocho categorías.

Matthysse es consciente de los riesgos de enfrentar a un púgil de la talla del asiático, pero a la vez sabe que de obtener un buen resultado se le abrirán las puertas para medirse nuevamente con Danny García, el número uno del mundo en su división, y con quien cayó en una polémica decisión de los jueces hace cinco años.

“Sé que ganando se me abren las puertas del cielo a futuro, pero ahora pienso en esta pelea. O pierdo todo o gano todo, es así. Yo soy campeón del mundo y él quiere mi cinturón; él me eligió y yo soy el que doy el OK para hacer la pelea”, señaló el boxeador en conferencia de prensa en el sindicato Unión de Trabajadores Gastronómicos y Hoteleros de la República Argentina (Utghra), que es su principal sponsor.

Al respecto, su mánager, Mario Arano, expresó: “Lucas quería pelear con los mejores, Pacquiao y Danny García, está preparado física y mentalmente para enfrentar a un rival así”.

Además, Arano contó que fueron arduas las negociaciones para concretar el combate, que se dará en un estadio cerrado para 13 mil personas.

Consultado sobre cómo imagina el combate, Matthysse confió: “Imagino partes de la pelea, me gusta que sea peleador como yo, hay que estar atento y preparado, sé que mis manos en esta categoría se sienten más”.

Matthysse, que ganó la corona welter este año después de vencer al tailandés Tewa Kiram en Los Ángeles, se despreocupó por la localía que tendrá Pacquiao y la posible influencia de los jueces, pese a que Arano adelantó que entre ellos habrá un latino, muy posiblemente sudamericano.

“No pienso en las tarjetas sino en noquear”, se mostró confiado el argentino. Ante un eventual triunfo, Matthysse afirmó que le gustaría defender el título en el país pero Arano fue claro y expresó: “Es difícil, con 17 de sus últimas 18 peleas fuera del país y la economía argentina no da para traer combates de esta envergadura”.

La pelea se disputará el 14 de julio, por lo que será el mismo fin de semana que la final del Mundial de Rusia 2018, por eso Matthysse concluyó: “Ojalá podamos traer los dos triunfos para Argentina”.