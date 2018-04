Vuelven los bombos y todo el cotillón a la canchas de Salta

Luego de que el gobernador de Salta, Juan Manual Urtubey, expresara públicamente que “un partido sin banderas es como ir al cine sin pochoclos”, rápidamente las autoridades de Seguridad dieron un giro con respecto a las prohibiciones en los estadios salteños.

Luego de la reunión de ayer entre funcionarios y dirigentes, se tomó la decisión de permitir, desde este fin de semana, la vuelta del cotillón: bombos, platillos, trompetas, banderas de flameo (de 1x1 m) y papelitos.

Esto ya regirá para el encuentro entre Gimnasia y Tiro y Sportivo Belgrano, por el Federal A, que se llevará a cabo el domingo en el Gigante del Norte; para el duelo entre Villa Primavera y San Antonio, por el Federal C, y los encuentros del Torneo Anual de la Liga Salteña.

“Se hizo un análisis de los datos que se venían trabajando a partir de la aplicación de ciertas medidas en eventos deportivos. En el 2015 uno veía que 2.200 personas tenían la prohibición de ingresos a las canchas. En 2016 eran 500; en el 2017 cerramos con 400 y este año con 57. Esa evolución que nos marca la tendencia nos lleva a que evaluemos entre todos en el comité permanente que integran la Liga Salteña y la Secretaría de Deportes. Todo esto nos llevó a hacer una evaluación para ir levantando de a poco ciertas permisiones, todo lo que hace al cotillón en el fútbol”, sostuvo el ministro de Seguridad, Carlos Oliver. Luego, el funcionario aclaró: “Lo que sigue prohibido por ahora en los estadios es el ingreso de banderas grandes y de pirotécnica”.

Oliver, al igual que Urtubey, remarcó que las prohibiciones le quitaron por un tiempo el atractivo a los partidos, pero que esas medidas redujeron la violencia en los estadio. “Hemos hablado con el gobernador de estas medidas que se están adoptando, es una opinión personal, también para mí como hincha del fútbol es horrible que no puedan entrar estas cosas, pero eran medidas que había que adoptar. Uno ve el análisis sobre cómo evolucionamos con estas medidas y mejoramos el comportamiento de la gente que va a la cancha”.

Por otro lado, se informó que de ahora en más los operativos serán coordinados por el Centro de Operaciones y no por las Unidades Regionales, como se venía implementando. “Es una evolución dentro de lo que es el sistema de seguridad, no es únicamente con lo que respeta el fútbol, a partir de acá se pueden hacer los diagramas de los servicios”.

Para este fin de semana la Policía de Salta estará encargada de requisar el ingreso de los hinchas, ya con las medidas permitidas. De todas maneras, se revisarán exhaustivamente las bolsas con papeles picados, las banderas de flameo y cada uno de los instrumentos, para evitar que los hinchas ingresen drogas y elementos prohibidos.

Lo cierto es que los hinchas, que se quejaron permanentemente, ahora podrán alentar de manera diferente a su equipo en los estadios salteños.