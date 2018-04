Los secretos de Marapa, el rival de San Antonio en la final

Villa San Antonio tendrá que lidiar en la final del Federal C con Deportivo Marapa, un club del sur tucumano, más precisamente de la localidad Juan Bautista Alberdi, que se encuentra a 110 kilómetros de San Miguel, la capital.

Esta institución fue fundada un 5 de enero 1934 y es considerada como una de las más prestigiosa del pueblo, en cuanto a fútbol se refiere; y cuenta con un estadio con capacidad para 4.500 personas.

Un dato peculiar en las instalaciones de la entidad tucumana, es que cuenta con un campo de juego de las más amplias longitudes en la zona y que se encuentra en muy buenas condiciones.

En cuanto a infraestructura, el estadio no cuenta con tribunas en sus cabeceras, ya que de un lado se encuentran las vías del tren y en el otro fueron construidos los vestuarios.

El club tucumano tiene una numerosa hinchada que se hace sentir de local, le ponen presión tanto a los equipos visitantes como a sus propios jugadores, algo que en varias oportunidades fue contraproducente y por eso, tal vez, las mejores producciones del equipo fueron de visitante.

Marapa, un rival desconocido para muchos, se ganó el derecho de participar en el Federal C al consagrarse campeón el torneo Anual de la Liga Tucumana el año pasado, por primera vez en su historia.

Ese logro llegó de la mano de Walter Villafañe, quien aparte de cumplir la labor de técnico, es el director de Deportes de Alberdi.

El entrenador del “león”, seudónimo que identifica a Marapa, también supo defender los colores de su club como jugador.

Uno de los secretos del éxito de Villafañe, que lo catapultó a jugar una final por el ascenso, fue mantener la base del plantel que logró en título local e incorporar pocos refuerzos.

El promedio de edad de Marapa es de 31 años. Muchos de sus jugadores tienen experiencia porque compitieron en una categoría superior (Federal B).

Uno de los máximo referentes que tiene el equipo tucumano es el delantero Diego Velarde, quien junto a Sebastián Dip (goleador), se destacan en la ofensiva.

Una baja sensible que podría sentir en la final de ida es la ausencia de Gerardo Sosa, caudillo en la última línea. El excapitán de Aguilares fue expulsado el domingo pasado frente a Graneros, al que eliminó por penales 3 a 1. El DT de los leones de Alberdi podría suplir esta baja con Néstor Villagra, volante por derecha, quien conoce la posición y demostró puede desempeñarse como defensor, aunque la ausencia de Sosa se notará.

Otros hombres se que destacan son de Maxi Carabajal, exdefensor de Aguilares, y el volante Carlos Juárez proveniente del club San Ramón.

Uno de los puntos más flojos que tiene Marapa, o al menos eso demostró en todo el torneo, está en la zona media defensiva. Los marcadores centrales no estuvieron firmes, esto sumado a las continuas lesiones, según cuentan desde la vecina provincia.

De los defectos pasamos a la virtudeso. Su mayor arma y quizás la más letal son las pelotas paradas, ya que hay gente de buena estatura.

El club de Alberdi, que en un principio contó el “Chero” Horacio Fernández, un hombre de la casa con pasado en Central Norte, atraviesa su mayor momento de gloria. La temporada pasada solo había llegado hasta los cuartos de final.

Se jugaría sin visitantes

Finalmente, los dirigentes de Deportivo Marapa habrían optado por enfrentar a San Antonio sin la presencia de público visitante.

En medio de la incertidumbre de saber si recibirán a hinchas de la villa, salió un rumor de que la Policía tenía la intención de sacar a Marapa de su estadio y que la final se juegue en Concepción.

Luis Campos, titular del club tucumano, se encargó de desmentir lo trascendido y confirmó que se jugará en Alberdi, el domingo, a las 16.