Atlético Tucumán está obligado a ganar en La Paz

Atlético Tucumán afrontará hoy un duro desafío en su visita a The Strongest en los 3.600 metros de altura de La Paz en partido de la Copa Libertadores que lo obliga a lograr un buen resultado para quedar atrás en la lucha por la clasificación.

El partido del Grupo C de la competición continental, que comenzará a las 19.15 (hora de Argentina) en el estadio "Hernando Siles", será dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñan y televisará Fox Sports 3.

El conjunto tucumano llega al encuentro después de sufrir dos derrotas consecutivas en sus anteriores presentaciones -ante Libertad de Paraguay, 2 a 0 de local, y Peñarol de Uruguay, 3-1 de visitante- y en consecuencia sus márgenes se redujeron considerablemente.

Una nueva derrota complicará demasiado sus chances de clasificarse para jugar los octavos de final de la Libertadores e incluso de avanzar a la Copa Sudamericana, plaza que se le otorga al tercero de cada grupo.

La seguidilla de partidos que debe afrontar el "decano" en la Libertadores y en la Superliga, afectó físicamente a varios jugadores y dada la falta de marcadores centrales, el técnico Ricardo Zielinski decidió apurar el regreso de Andrés Lamas, recuperado de un desgarro. El uruguayo formará la dupla central de la defensa con su compatriota Rafael García, otro que llega al límites de sus posibilidades físicas debido al esfuerzo que viene realizando.

Los tucumanos atraviesan un buen momento en la Superliga, en la que ganaron dos de sus últimos tres encuentros y empataron el restante, por lo que tratarán de volcar ese rendimiento a la Libertadores.

De todos modos saben que la tarea no será sencilla por el potencial de su rival pero fundamentalmente por las dificultades que genera La Paz para los futbolistas.

"Sabemos que no será sencillo desplegar nuestro juego estando a más de 3.600 metros de altura pero necesitamos ganar o al menos empatar para seguir con chances porque después tendremos que jugar dos partidos seguidos de locales", señaló Gabriel Risso Patrón.

Probables formaciones

The Strongest de Bolivia: José Peñarrieta; Maximiliano Ortíz, Gabriel Valverde, Fernando Martelli y Marvin Bejarano; Rudy Cardozo, Raúl Castro, Diego Wayar y Jhasmani Campos; Pablo Escobar y Edis Ibargüen. DT: César Farías.

Atlético Tucumán: Augusto Batalla; Cristian Villagra, Rafael García, Andrés Lamas y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Rodrigo Aliendro, Nery Leyes y Gervasio Núñez; Luis Rodríguez y Javier Tolero o Alejandro Melo. DT: Ricardo Zielinski.

Estadio: "Hernando Siles", de La Paz - Hora:19.15 (de Argentina) - Arbitro: Julio Bascuñan (Chile) - TV: Fox Sports 3.