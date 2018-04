Allanaron el ministerio que conduce Posadas en Jujuy

Dos computadoras, distintos elementos tecnológicos y algunos expedientes se llevó la Fiscalía 4 de Jujuy de la sede del Ministerio de Cultura y Turismo, que conduce desde hace cuatro meses el salteño Federico Posadas. Ayer hubo revuelo en la vecina provincia, donde el funcionario quedó salpicado por denuncias de supuestas "contrataciones armadas", en beneficio de agencias que hacen campañas a través de las redes sociales.

El allanamiento ocurrió por la mañana, cuando Posadas estaba junto al gobernador jujeño Gerardo Morales en Buenos Aires, en una reunión con referentes de la firma de alquileres temporarios Airbnb. Otro salteño, Diego Valdecantos, actual secretario de Turismo de Jujuy, fue quien recibió a los agentes del fiscal Aldo Lozano, quien lleva la investigación.

Sin éxito, este medio intentó comunicarse con el magistrado y con el secretario letrado, Guillermo Navarro.

En las próximas horas, según trascendió, el Ministerio Público de la Acusación peritará los elementos que fueron secuestrados. La pesquisa se concretó tras la denuncia que hizo la Fiscalía de Estado, a pedido de Morales, tras un informe del programa porteño El Destape, que conduce el periodista Roberto Navarro, en internet.

Anoche, en diálogo con El Tribuno, Posadas negó que vaya a dejar el cargo de ministro, un rumor que había cobrado fuerza en las últimas horas. Dijo incluso que por la tarde estuvo junto a Morales en Tilcara recorriendo bodegas.

El domingo, en el programa de Navarro se difundieron cadenas de correos electrónicos que datan desde el 31 enero hasta el 16 de marzo. A través de la cuenta oficial del Ministerio de Cultura y Turismo, se envió un mensaje con el que se pergeñó supuestamente una "licitación privada" hecha a medida y con oferentes que se presentarían con presupuestos más bajos que la agencia Reale Dalla Torre Consultores SA (RDT), señalada como aportante a la campaña política de Cambiemos. La contratación era para la administración de las redes sociales de la cartera turística. En esa denuncia se exponen montos que van desde 450 mil pesos hasta los 4 millones de pesos.

Los mensajes que salían de la casilla del correo de Turismo, según el programa periodístico, tenían como destinatarios, además de Posadas, a Diego Blanco, director general de RDT Consultores, y al funcionario jujeño Diego Zurueta, nombre que sale como firma en uno de los correos electrónicos. En uno de esos mensajes, Zurueta indica a los titulares de RDT Consultores que no es necesario que las empresas que formarán parte de la licitación estén inscriptas en el Registro de Proveedores de Jujuy, todo según el informe de El Destape. Desde RDT, en otro mail, Blanco supuestamente manda un listado con las empresas que acompañarían estas compulsas: Punto Art Comunicación SA, Servicios de Publicidad Global Mind SA, Condimo SRL y La Usina Digital SRL. Está último fue contratada por Turismo de Jujuy.

Posadas salió al cruce y sostuvo que se trata de "una campaña mediática-política de medios kirchneristas". Se despegó de las acusaciones al asegurar que las contrataciones para las campañas en las redes sociales no requieren de un llamado a licitación u otras formas previstas en la legislación.

El funcionario sostuvo que nunca se pudo haber convocado a una compulsa de precios, ya que se utiliza el mismo sistema de distribución de pautas de los medios, donde la decisión queda en manos del Estado. Recordó, además, que elevaron los documentos a la Oficina Anticorrupción de la vecina provincia, y que el Gobierno recurre a agencias para hacer campañas en las redes sociales debido a que "el Estado no tiene tarjetas de crédito" para pagarle a Facebook o Instagram.

Alejandra Cejas, diputada provincial del justicialismo jujeño, fue la primera que apuntó contra las supuestas contrataciones irregulares, en beneficio de RDT Consultores.

La legisladora había radicado otra denuncia penal contra Posadas por supuesta falsificación de instrumento público. Adujo que el salteño, para ser ministro, había declarado como domicilio un lugar donde "está un edificio en construcción". Además, Cejas dejó al descubierto millonarias contrataciones entre la consultora Politeia, de Posadas, y el Gobierno jujeño entre 2016 y 2017.

Posadas asumió como ministro en diciembre pasado. En Salta se desempeñó como presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, entre 2007 y 2008; luego fue ministro de Turismo hasta 2011, y entre fines de ese año y 2013, estuvo en la Agencia de Promo ción de la Provincia.

Posadas: “No hay licitación cuando se contrata pauta digital”

¿En el Ministerio de Turismo de Jujuy se hicieron contrataciones irregulares? ¿Usted vio los correos electrónicos en cuestión?

Ya desmentí todo. La licitación no se hace tal como lo plantea esa cadena de mails. El expediente dice otra cosa totalmente distinta, con lo cual cae en abstracto. Lo que importa aquí es el acto administrativo, y ya aclaré que a los mails no los vi y además surge de un mail institucional, no de uno privado.

El correo es del Ministerio...

Sí, al cual acceden todos. Por eso es muy rara la situación con esta cadena de mails. De lo que se está hablando, para que la gente lo sepa, es de publicidad digital. Es pauta digital que se contrata a través de agencias porque el Estado no tiene tarjetas de crédito. Y nunca se hace una compulsa de precios, no hay licitación posible cuando se habla de pauta digital. Nosotros hacemos pauta con varias agencias en función de la estrategia del Ministerio de Cultura y Turismo. Esa es la forma más eficiente de hacerlo porque el costo-beneficio es muy bueno, y además es muy transparente, porque la única forma de que una agencia cobre es presentando los comprobantes de cada una de las redes en las que publicó.

¿Por qué monto fueron las contrataciones?

Los montos por los que se terminó contratando son muchísimo más bajo (que los expuestos en el informe de El Destape). Hicimos una campaña que empezó en marzo y la contratación fue de 250 mil pesos. Se hizo promocionando a la provincia en San Pablo, para Semana Santa, y otra mostrando que Jujuy había sido elegida por NAT GEO. Se hicieron con varias agencias.

¿Con RDT Consultores?

No, no hicimos ninguna campaña con RDT. Son varias campañas. Una es con Rodear y la otra con la Usina.

Una diputada lo denunció por haber declarado como domicilio un lugar donde supuestamente hay una obra sin concluir. También sostuvo que a través de su consultora hizo contrataciones millonarias con Jujuy antes de ser ministro. ¿Es así?

Cualquiera puede venir y dar fe de que el edificio existe hace más de dos años, es fácil de constatarlo. Incluso habían dicho en un momento que no estaba todavía habilitado.

La segunda denuncia, de alguna forma, responde a la primera. Hace más de dos años que estoy trabajando con Jujuy, en donde está todo transparentado, publicado. Los actos de corrupción se hacen cuando uno no factura, y aquí está todo presentado. Los informes demuestran que desde fines de 2015 hasta fines de 2017 estaba trabajando para Jujuy desde otro lugar. Esto es un intento de ensuciar la cancha y mezclar las cosas. He certificado el domicilio. Esto es parte de una campaña. Los que denuncian, de alguna forma, gobernaron en Jujuy en los últimos 32 años y generaron el mayor default político de la historia de Jujuy.