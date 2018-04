Olmedo se defiende: “La sesión se cayó por las ausencias de la oposición”

“La diputada Graciela Camaño me trató de corrupto y algo que no soy yo, ni mi hijo, ni mi padre, es ser corruptos; no voy a permitir que quieran ensuciar mi nombre”, dijo el legislador salteño tras las críticas de la diputada del Frente Renovador.