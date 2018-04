Mauricio Macri: "No soy mago, no me sale eso; pero tampoco soy estafador"

Horas después de la fallida sesión especial en Diputados para debatir los incrementos de tarifas, el presidente Mauricio Macri aseguró desde Tucumán que no es "mago" pero "tampoco estafador", al encabezar el primer embarque de limones a los Estados Unidos desde 2001.

"Siempre les he dicho y lo ratifico hoy: no soy mago. Me encantaría, pero no me sale eso. Pero tampoco soy estafador. Nada de lo que a uno le prometan que viene de regalo puede ser verdad", enfatizó.

Luego de las críticas que se escucharon en la Cámara de diputados, Macri resaltó el camino "del diálogo, del trabajo en equipo" y de poner "la verdad sobre la mesa". Puntualmente, en el caso de la exportación de limones, valoró la producción de energía.

"Sin energía, nada de todo esto funciona. Energía que tenemos que cuidar, valorar", sostuvo.

El Presidente encabezó el despacho de la empresa Argenti Lemon de 30 toneladas de limones frescos de alta calidad, con lo que se cierra una dura batalla de Argentina para lograr vencer el lobby de los productores californianos.