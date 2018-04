Ellos se adaptan y no hay imposibles

Es un proceso que lleva tiempo, mucho tiempo, pero al final las recompensas son enormes. En el club Gimnasia y Tiro funciona una escuela de natación adaptada, donde entrenan chicos con discapacidad y cinco de ellos viajan a Buenos Aires para disputar el Torneo Internacional Argentina Open Fadesir en el Cenard, donde competirán desde mañana hasta el domingo.

Raquel García es la entrenadora de los jóvenes deportistas y contó a El Tribuno sobre la labor que realiza junto al resto de su equipo cada vez que llega un nuevo integrante.

“Cuando un chico ingresa a la escuelita, el trabajo de adaptación lleva su tiempo. Nuestro grupo es una gran familia. También depende de la patología que presente cada deportista, porque en la natación ellos exhiben el cuerpo ante desconocidos y hay que trabajarlo con contención, paciencia. Te contienen todos porque sos uno más, lo vas entendiendo y aceptando”.

García contó que el cambio en los jóvenes es asombroso. “Logran una reinserción social importante, una autoestima que reconforta, y a esos progresos los ven los padres, que están en cada entrenamiento y notan el cambio diario”.

La escuela está a cargo de Nación, donde hay nadadores de selección, también nuevos. Las patologías que presentan son, generalmente, discapacidad motriz y ceguera.

Mario Medina, Enzo Silveira, Iván Juárez Córdoba, Víctor Gutiérrez y Mariana Neri son los cinco competidores que desde mañana estarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Sus acompañantes, además de García, son Analía Bandán, Omar Brahim y Cristina Córdoba.

Los deportistas viajan como federados a la competencia internacional organizada por la Federación Argentina de Deportes en Silla de Ruedas (Fadesir), cuyas discapacidades son ceguera (Silveira y Medina), atrogriposis (Juárez Córdoba), amputación (Gutiérrez) y parálisis braquial (Neri). Los tiempos que hagan quedarán registrados.

Un semillero importante

Los chicos que viajan rumbo a la ciudad de Buenos Aires no son los únicos que participan en la escuelita de Gimnasia y Tiro. Raquel García contó que hay “un semillero importante”.

“Están los chicos federados, pero también los que participan en categorías promocionales e iniciación”.

Es importante destacar que no existen cupos limitados para asistir a la escuela situada en Vicente López y Entre Ríos. De hecho, los profesores se encuentran en la búsqueda de nuevos talentos.

“No trabajamos con una cierta cantidad de chicos, por el contrario, mientras más nadadores tengamos será mejor. Estamos buscando chicos que se interesen en este deporte, niños de baja edad especialmente, porque mientras más chico sean, mejor se adaptan”.

“Lo que acordamos con los padres, y es bueno que se sepa, que esta escuelita los prepara a los chicos para nadar en competencia”.

Un largo viaje

Nadadores, entrenadores y asistentes sienten que no hay obstáculos que puedan detenerlos, porque ellos se adaptan a todo y andan a todo terreno.

De hecho, el viaje a Buenos Aires, increíblemente, es vía terrestre y no en avión.

“Ojalá tuviéramos los pasajes para ir en avión, pero no. Vamos en colectivo, porque es muy difícil conseguirlos, de hecho no conseguíamos los pasajes y una empresa de transporte nos donó los boletos. Somos una delegación de nueve personas”, sostuvo García a este matutino.

Y cerró: “Los chicos son pioneros en Salta en trascender en torneos internacionales. Estamos contentos por sus logros”.