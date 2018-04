Con marchas, los bancarios endurecen su reclamo salarial

Los trabajadores de entidades financieras afiliados al sindicato La Bancaria realizaron ayer una movilización por las calles del centro de la ciudad.

La medida se dio en el marco de un paro nacional por 48 horas por varios reclamos centrados en las negociaciones paritarias que se están realizando en Buenos Aires.

Desde la delegación gremial local estaban "satisfechos" por el alto acatamiento a la huelga. La movida de protesta que comenzó a las 9, dio una vuelta por la plaza 9 de Julio, se estacionó unos minutos al costado de la Catedral Basílica y concluyó en calle España, a mitad de cuadra entre Mitre y Balcarce, zona a la que tradicionalmente se la denomina "city salteña".

Hasta los "arbolitos" miraban impávidos la gran cantidad de trabajadores con impecables uniformes de los diferentes bancos protestando con carteles, bombos, redoblantes y canciones.

Toda la movilización se desarrolló en completa tranquilidad y no hubo más que cortas canciones de protestas.

El sindicato se niega a aceptar el incremento salarial de un 15 por ciento, en tres tramos, que ofrecen las cámaras del sector para el presente año. Los referentes gremiales quieren que se eleve la cifra y que se garantice una "cláusula gatillo" para que los sueldos no queden desfasados por la inflación que ya se calcula superior al 20 por ciento para todo 2018.

"Estamos satisfechos con el acompañamiento de los compañeros que entendieron que esta lucha es razonable. Hasta los compañeros de MasVentas salieron y marcharon con nosotros por lo que podemos decir que hubo un 100 por ciento de acatamiento al paro y a la acción de lucha", dijo el secretario general de sindicato en Salta, Carlos Rodas.

"Nosotros no aceptamos esta degradación de nuestros salarios que significa una baja en los aumentos salariales y una alta inflación. Además vemos que el sistema financiero obtuvo una significativa rentabilidad, por lo que parece una broma de mal gusto lo que están haciendo las cámaras patronales", dijo Rodas.

Además, repudió la reducción de algunos ítems que promueven las patronales, como el pago por el Día del Bancario, que se procura disminuir en un 50%. También rechazan la decisión empresarial de no incluir la cláusula gatillo para actualizar el salario y la quita de la "cuota solidaria" del 1 por ciento, por una resolución del Gobierno nacional. Esto debían aportar quienes no eran afiliados al gremio, y significaba un monto importante.

Promesas incumplidas

"Este Gobierno dijo que nos iba a quitar el impuesto a las ganancias, que no iba a devaluar, desmintió el ajuste y que iba a mantener las tarifas. No solo que no cumplió con lo prometido, sino que hizo todo lo contrario degradando con todas esas medidas el salario de todos los trabajadores", señaló el dirigente.

Y agregó: "Ahora nos piden que firmemos a la baja. No lo vamos a hacer, vamos a seguir en la lucha. Ahora vendrá nuevamente una reunión en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo. Si siguen con esta postura vamos a profundizar las medidas de fuerza", dijo el sindicalista.

Mientras tanto, en el centro de la ciudad transcurría imperturbable su tranquilidad mañanera con cajeros automáticos sin demanda extraordinaria y sin las histerias de las colas en las veredas.

Las opciones para extraer efectivo en las cajas de supermercados, farmacias o estaciones de servicio aliviaron la situación y el salteño -cada vez menos- sale desesperado a buscar efectivo.