Trabajadores precarizados y cooperativistas reclamaron trabajo genuino

Trabajadores informales, cooperativistas y militantes de organizaciones de izquierda bloquearon hoy la avenida 9 de Julio durante dos horas en reclamo de trabajo genuino y finalmente levantaron la protesta tras recibir el compromiso de autoridades del Ministerio de Desarrollo Social para mantener una audiencia el próximo jueves.

Luego de dos horas de corte, los dirigentes de las organizaciones de trabajadores informales confirmaron que el próximo jueves a las 9 tendrán una audiencia con Matías Kelly, secretario de Economía Social, para analizar la caída de los planes de empleo.

"Estamos abiertos a cualquier diálogo porque la gente se está muriendo de hambre en los barrios. Este compromiso de reunión alcanza para liberar este corte, pero dejamos pendiente un plan de lucha en todo el país con bloqueos en los accesos en caso de no tener respuestas. ¡Cortamos la 9 de Julio porque si cortamos en los barrios nadie nos da pelota y la ministra Carolina Stanley no pisa un barrio ni de casualidad!", señaló a la prensa el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En el marco de una "jornada nacional de protesta", en la Ciudad de Buenos Aires la manifestación se concentró frente al Ministerio de Desarrollo Social, en la esquina de la 9 de Julio y Moreno, donde los dirigentes Belliboni y el líder de la Coordinadora Unidad Barrial (CUBA), Oscar Kuperman.



Cerca de las 15.30, el comisario a cargo del operativo de seguridad sobre la 9 de Julio les trasladó a los dirigentes el mensaje del Ministerio de que el jueves los iba a recibir Kelly, el número dos de Stanley, por lo cual levantaron el bloqueo y se retiraron del lugar.

"El Gobierno hace dos años que prometió inversiones en obras y trabajo y no ha ocurrido ninguna de las dos cosas. La situación de los barrios es desesperante: no hay trabajo ni changas. Estamos llegando a situaciones extremas que el Gobierno no advierte. Están los programas cerrados", indicó Belliboni.