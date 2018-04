"Franco me dijo que su novia quería eliminar a su hijo"

La de ayer fue una jornada más tranquila en el juicio al periodista acusado de producir la muerte por envenenamiento de su novia y del hijo de esta. El tribunal escuchó a dos testigos presentados por la defensa de Franco Rodrigo Gaspar Cinco.

Laura Mabel Medina, prima del imputado, dejó entrever que éste jamás tuvo intenciones de deshacerse del hijo de Alejandra Párraga. "Lo que Franco me comentó fue que era la chica quien estaba cansada del niño, que lo quería eliminar y eso lo tenía muy preocupado", expresó Medina. La testigo indicó que frente a este comentario ella le sugirió que se aleje de la joven.

"Cuando me comentó que estaba de novio, que estaba enamorado, me puso muy feliz", dijo. Y agregó: "Como él siempre me contaba su cosas íntimas, me confesó que su intención era formalizar la relación con su novia, con lo que demostraba que tenía buenas intenciones".

Explicó que el noviazgo con Alejandra comenzó en el mes de abril de 2017, que a principio la relación marchaba bien, pero que luego las cosas se complicaron por las razones expuestas. Medina señaló que su primo no sabía cómo revolver la situación y que en los días previos a los hechos (5 de julio de 2017) lo notó con una sensación de mucha preocupación. "Lo que yo le sugerí fue que le dijera a la chica que se diera un balde de agua fría antes de pensar en eliminar al niño", subrayó.

Luego fue el turno de Mario Benigno Cáceres, un amigo del padre de Gaspar Cinco. El hombre manifestó que conocía a Alejandra Párraga (padre de Alejandra), con el que compartía un grupo de veteranos del fútbol. "Lo que recuerdo es que hace tres años, el señor Párraga dejó de concurrir por un tiempo a estos encuentros y cuando regresó nos contó que se había ausentado porque su hija Alejandra estaba embarazada y había intentado suicidarse", señaló. Cáceres sostuvo que "por esta situación todos nos solidarizamos a raíz de lo que estaba pasando".

Respecto a Gaspar Cinco indicó que lo conocía desde chico, ya que con frecuencia visita a la familia cuando ésta vivía cerca de su casa. "Franco era un chico callado y cuando hablaba, a veces hacía comentarios irónicos", dijo.

El abogado Sebastián Schmidt Dodds, querellante de la familia Párraga, le restó trascendencia a los testimonios de Medina y Cáceres. "Ninguno aportó nada sustancial y lo que manifestaron no fueron contestes con los acontecimientos", expresó el letrado a El Tribuno. A su juicio "estas personas se limitaron a referirse a meros recuerdos, pero en nada pueden contrarrestar los contundentes testimonios de los últimos días". Schmidt destacó que "todas las pruebas aportadas por la fiscalía en el requerimiento de elevación a juicio se están confirmado".

El veneno

La audiencia de ayer concluyó con el testimonio del licenciado en criminalística Raúl Navarro, quien intervino en el hallazgo del frasco del cianuro que Gaspar Cinco compró el día de los hechos. "El recipiente apareció en un canal de la calle Coronel Vidt, cerca del domicilio de la familia Párraga", contó.

El testigo refirió que el recipiente coincidía con los datos aportados por los dueños del negocio donde el imputado adquirió el producto. De la investigación surgió que luego de mezclar el veneno con agua en otro recipiente Gaspar Cinco arrojó el frasco en medio de la maleza del canal donde lo encontró la policía días después.