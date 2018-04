Diego Maradona: "Sampaoli me traicionó"

Diego Armando Maradona cuestionó duramente ayer al entrenador del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli, al que acusó de haberlo "traicionado" cuando todavía era entrenador de Sevilla y le prometió homenajearlo en ese club del que fue jugador en 1992, pero después eso "nunca ocurrió".

"A mi Sampaoli me traicionó, porque cuando Argentina ganó la Copa Davis de tenis en Croacia (en noviembre de 2016) me dijo que quería aprovechar para que me hicieran un homenaje en Sevilla, pero nunca lo hizo. Se notaba ya que el tenía otros pensamientos", empezó a disparar Maradona en una entrevista que le concedió esta noche desde Emiratos Árabes a la CNN en español.

"Pero yo me pregunto siempre: ¿cuándo se gritó un gol de Sampaoli, o cuando (su ayudante, Sebastián) Beccacece atajó un penal", ironizó.

Y siguiendo con la selección argentina, al único que defendió fue a Lionel Messi, a quien aseguró que lo ve "fantástico. Pero hay que dejarlo tranquilo y no compararlo con nadie, para que haga su trabajo como debe", puntualizó.

Pero inmediatamente después volvieron sus críticas, para lo que tomó como punta del ovillo la derrota por 6 a 1 sufrida en el amistoso de la semana pasada ante España, y sobre el punto fue autorreferencial. "A nadie le gusta comerse seis, como nos pasó a nosotros con Bolivia en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica", comparó.

"Pero acá lo que ocurre es que la selección argentina tenia un respeto que había ganado cuando nosotros éramos jugadores, pero desde que murió Julio Grondona todo se hace peor. Porque después vino (Claudio) Tapia, que es un buen tipo, pero para hacer un asado", cuestionó irónicamente.