Entusiasmo y desaliento por la revisión de los bosques

La primera reunión del Consejo Asesor Revisor del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, organizado por el Gobierno provincial, que tiene como agenda primordial discutir el esquema productivo y de preservación, provocó entusiasmo y desaliento, según cada actividad.

Prograno y la Sociedad Rural Salteña no participaron del encuentro, al considerar que primero se debe aclarar lo del freno a la producción, que paralizó una inversión de casi 200 millones de dólares a raíz de una sugerencia que realizó el Ministerio de Ambiente, conducido por Sergio Bergman, lo que afectó a varias fincas.

Del otro lado, los que se mostraron contentos por este primer avance fueron los funcionarios provinciales y nacionales, que se reunieron con entidades académicas, productivas, ambientales y sociales.

"Estamos estableciendo una agenda anual para el 2018", destacó Paula Bibini, ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable.

"Es un trabajo que se viene haciendo desde hace ocho años y la provincia de Salta se encuentra dentro de los pasos establecidos para volver a tener la aprobación del ordenamiento territorial. Fue una reunión muy importante, participativa, multisectorial", agregó.

La agenda de trabajo que están desarrollando tiene que ver con la revisión del ordenamiento territorial de bosques, que estaba pendiente en Salta.

En 2008, para la aplicación de la ley, se clasificaron tres zonas con distintos grados de uso productivo. Los productores reclaman por 5 millones de hectáreas que quedaron en la categoría intermedia.

Diego Moreno, secretario de Política Ambiental de la Nación, calificó como "positivo" el hecho de que la provincia pueda avanzar en estos procesos de ordenamiento con una mirada participativa. La ley establece que estos procesos de reordenamiento se tienen que revisar cada cinco años y que esa revisión tiene que ser en forma participativa.

"El ordenamiento territorial justamente es un instrumento para lograr mínimos consensos sobre cómo desarrollar y cómo trabajar sobre un territorio común donde muchas miradas convergen. Para nosotros es muy importante que esto se inicie", destacó el funcionario.

Las áreas amarillas

Desde la Provincia y la Nación están de acuerdo en lo mismo. "Las áreas amarillas sí son productivas, necesitamos capacitación y saber optimizar los recursos para aplicarlos de la manera adecuada. Tenemos a veces conceptos erróneos o equivocados de cómo podemos trabajar las áreas amarillas", comentó la funcionaria.

La ministra indicó que se pueden tener otras alternativas de producción; la producción MBGI (manejo de bosques con ganadería integrada) que permite incorporar la ganadería en los bosques y termina siendo una alterativa sustentable.

Por su parte, el secretario de Ambiente consideró que para el Gobierno nacional las zonas amarillas "son zonas productivas", en las que se debe innovar y pensar cuál es la forma para hacer usos de esos recursos y esos territorios. "Hay iniciativas que están funcionando, incluso en otras provincias vecinas, con muy buenos resultados, con esquemas del estilo del MBGI. Nos parece que tenemos que pensar y abrir la mirada hacia esta nueva forma de vincularnos con el uso de estos recursos. El desarrollo sustentable de toda una región que requiere un trabajo muy fuerte", finalizó.

Productores piden resolver el freno

Prograno y la Sociedad Rural no participaron de la mesa de trabajo de ordenamiento.

Santiago Bayón.

Los grandes ausentes de la revisión del ordenamiento territorial de bosques nativos que se realizó ayer en los salones de Centro de Convenciones, fueron los representantes de las instituciones Prograno y la Sociedad Rural.

Sebastián Bayón, titular de Prograno, argumentó la determinación de no asistir a este encuentro.

“No es que nosotros no estamos de acuerdo con la reunión del consejo que se realizó con diferentes organismos. Nosotros valoramos que nos hayan llamado, porque nunca se hizo, aunque muchas veces se nos pidieron propuestas. Nos hubiera encantado participar pero hace menos de un mes a productores que cumplieron con todo el marco normativo anterior para hacer su proyecto les suspendieron sus permisos”, remarcó el referente de Prograno.

Recordemos, que el Ministerio de Ambiente de la Nación le sugirió a la Provincia parar emprendimientos productivos agrícolas, ganaderos y planteos mixtos en las principales zonas productivas de Salta, específicamente en los departamentos Anta, San Martín, Metán, Orán, Rivadavia, General Güemes, Capital y La Caldera.

“La Nación hizo una recomendación. A gente que tenía un permiso, de acuerdo a la legislación, se le suspendió y se le dispuso que reforestara. Eso nunca pasó”, lamentó.

Bayón remarcó que los productores -ahora afectados- cumplieron con las instancias correspondientes. Sin embargo, dijo que “Salta se doblegó” ante “la presión activista, política y mediática”.

En el sector sostienen que esta disposición crea una inseguridad jurídica.

El presidente de Prograno comentó que hasta que no se resuelva esa cuestión adujo que no tiene mucho sentido sentarse a discutir un nuevo marco normativo.

“Entendemos la buena voluntad de la ministra (Paula Bibini), que trata de que esto se discuta, pero nos parece que este tema se tiene que resolver antes. La postura nuestra es que si se decide que en Salta no se puede desarrollar más nada y ser como un parque nacional perfecto, pero también nos parece que no se puede aplicar una norma para atrás. Hay que solucionar la situación de esas personas ¿cómo se puede pensar en cualquier tipo de inversión así? ¿Cómo se puede discutir el ordenamiento del futuro si el que se cumplió en el pasado pasó esto?”, expresó Bayón.

El titular de Prograno comentó que los productores están dispuestos a producir con las reglas que existan, pero piden que sean “estables”. “Queremos primero que se arregle esta cuestión, es por eso que no quisimos entrar a discutir qué se hace en las zonas amarillas, para las cuales tenemos muchas propuestas. Lo nuestro no es ninguna intransigencia no es que queremos discutir estos temas o que nos interese”, finalizó Bayón.