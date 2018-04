Lanzan un plan para mejorar la movilidad por las calles de Salta

Orden, rapidez y seguridad son los objetivos que persigue el plan de movilidad que lanzó la Municipalidad de Salta esta semana y que espera concretar a partir de un programa de trabajo que se basa en seis ejes y 40 metas que esperan cumplir hasta fines del 2019.

"Este plan busca llevar solución al tránsito, porque en realidad el tránsito, que normalmente se refiere a los vehículos, es una parte del problema, por eso nosotros quisimos referirnos con el término movilidad, que hace referencia a los viajes que hacen las personas pero de diferentes maneras". Así presentó el secretario de Gobierno de la ciudad de Salta, Ricardo Villada, el plan de movilidad en una entrevista con El Tribuno. Para reforzar el concepto fundamental del plan, se difundió un estudio de movilidad en el Área Metropolitana encargado por la Provincia en 2016, el cual determinó que en Salta se hacen un millón de viajes por día, de los cuales un 30% lo hace la gente a pie. "Ante esa perspectiva hay que buscar una solución, no para el auto o el colectivo, sino para la gente", indicó Villada y agregó: "Entonces se definió un objetivo claro, que es lograr que la gente se pueda trasladar en la ciudad de una manera rápida, segura y ordenada, como objetivo central".

Villada explicó que "como presidente del Concejo Deliberante tuve la oportunidad de participar de muchas reuniones sobre las problemáticas de las ciudades en el país, y obviamente la situación que nosotros vivimos no es la única; entonces miramos qué hacen las otras ciudades y te encontrás con ejes comunes", que tienen que ver con la promoción de la "movilidad saludable, incorporan tecnología, no solo para la gente, los inspectores, etc, sino también para los ciudadanos, a través de aplicaciones que optimizan recorridos y tiempo".

Otra cosa que hacen las grandes ciudades es priorizar el transporte público. Al respecto, el secretario de Gobierno reflejó que "acá todavía se está en la dicotomía sobre si los autos entran o no al centro, eso en otras partes del mundo no se discute, el transporte público tiene prioridad por una cuestión práctica y solidaria: en el colectivo viajan 50 o 60 personas ocupando el mismo espacio que otras cuatro o cinco personas en vehículos particulares".

Otra de las necesidades que marcó Villada es la de trabajar para modificar culturas y hábitos, con buenos sistemas de sanciones: "Si no tenés un buen sistema de sanción, no vas a modificar la conducta", afirmó y explicó que "hoy, la realidad es que con el sistema de sanciones de Salta uno se entera que tiene una multa cuando va a vender el auto. ¿Qué hábito se puede cambiar así?", se preguntó y respondió: Ninguno. En cambio, si comete la infracción, e inmediatamente recibe la sanción, identifica cuál es la conducta a modificar y lo hace".

El programa para alcanzar el objetivo

La Municipalidad fijó una serie de acciones para lograr la concreción del plan de movilidad.

Para alcanzar el éxito en los objetivos propuestos, la Secretaría de Gobierno municipal trazó una serie de medidas divididas en seis ejes y 40 metas.

“Luego de un análisis profundo y de buena información recopilada a partir de diferentes instancias, definimos de una manera muy sencilla, cuáles son los ejes del plan de movilidad, seis en total, que a la vez contienen 40 metas”, explicó el titular del área, Ricardo Villada.

1) Movilidad saludable. A través de la promoción del uso de los ciclo rodados e incentivando el caminar.

2) Movilidad inteligente. A partir del uso de herramientas tecnológicas aportar soluciones al transporte, al estacionamiento y a la movilidad.

3) Prioridad al transporte público. Para lograrlo se plantea la necesidad de un trabajo conjunto y coordinado con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) y mejorar el sistema de carriles exclusivos y de filtros, entre otros.

4) Ordenamiento de tránsito. Con ese objetivo se renovará el sistema de multas a las infracciones de tránsito. Como novedad se ampliará la retención de licencias de conducir a quienes violan la normativa que prohíbe el estacionamiento en doble fila y la implementación de la Denuncia Vial, mediante el uso de la plataforma Salta Activa.

5) Más seguridad y más prevención. A través de una verdadera transformación cultural, para que el respeto y el cuidado de la vida sean valores primordiales. Se avanzará en la creación de la Escuela Municipal de Conducción, prevista en la ordenanza Nº 14743.

6) Planificación y acuerdo. En este punto se incorporará la problemática de movilidad como eje sustancial del Plan de Desarrollo Urbano Ambiental. Finalmente, se buscará un Pacto Social de Movilidad a partir de un sistema participativo.