Armani: “Estoy esperando el llamado”

Si Jorge Sampaoli no se convenció de convocar a Franco Armani a la Selección, pega en el palo. El arquero de River volvió a mostrar sus grandes condiciones debajo de los tres palos y el propio DT de Argentina lo observó desde el palco.

“Uno sueña con ese llamado, con estar en la Selección, pero es un trabajo de varios años. Tengo que seguir demostrando y tener un buen nivel”, expresó Armani luego de la victoria de su equipo en Avellaneda.

“La verdad que sería un sueño muy lindo poder estar en la Selección y jugar un Mundial. Ojalá pueda llegar ese llamado. Lo estoy esperando”, se sinceró el arquero millonario; “trabajo para eso desde hace varios años. Pero después es una decisión del técnico”, agregó.



Por su parte, Marcelo Gallardo se sumó a la causa. “Armani es un jugador de selección por el nivel que tiene, pero a mí no me corresponde decir quién tiene que ir al Mundial”, dijo el Muñeco. Además, evitó hacer una comparación con Marcelo Barovero, otro gran arquero que dirigió en River, pero resaltó la figura de Armani.

“No me gusta comparar, pero hoy nuestro arquero está en un gran momento y cuando lo necesitamos responde, de la manera que respondió hoy”, sostuvo Gallardo.

En cuanto al partido, el entrenador admitió que Racing jugó mejor en la primera parte, donde fue superior en algunos pasajes. “Le ganamos a un equipo que venía jugando bien y era sensación del campeonato, así que pegamos una linda piña en esta cancha. Mejoramos mucho en el segundo tiempo”.