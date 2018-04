Madrugada de terror por una feroz tormenta eléctrica: barrios anegados, algunos sin luz ni agua

Comenzó con una llovizna, pero cerca de las tres de la madrugada se desató un diluvio. Sin embargo, lo más llamativo fue la violencia de las descargas eléctricas. Como consecuencia del temporal se produjo la caída de grandes ramas, árboles y postes en la zona de Cerrillos, La Merced, Campo Quijano y en algunos sectores de Rosario de Lerma, especialmente los ubicados a la vera de la ruta provincial 23. Los truenos, rayos y centellas se sucedieron hasta pasadas las 4.30, a medida que las precipitaciones fueron menguando.

Un panorama desolador presentaban en las primeras horas las calles y espacios públicos de los municipios cercanos a la capital. Las calles amanecieron atestadas de ramas y hojas. Grandes sectores permanecieron sin energía eléctrica y agua potable durante prácticamente toda la noche y lo que va de la mañana, promediando las 7.

El tramo de la ruta 68, desde la escuela Marcos Sastre de Río Ancho hasta cerca de Los Olmos, permanece anegada. Los automóviles circulan a paso de hombre y con extrema precaución por el desborde de los desagües.

Los barrios de la zona este de la capital y Cerrillos, ubicados en inmediaciones de la ruta provincial 26, también fueron azotados por la tormenta y muchas de sus calles permanecen anegadas.

Se aconseja circular con precaución por las rutas 68, 51, 21 y 26, ya que la falta de iluminación y la llovizna disminuyen notablemente la visibilidad

En la zona sur de la ciudad de Salta, grandes tramos de la avenida Gaucho Méndez permanece a oscuras y algunos semáforos sin funcionar. Lo mismo sucede en la Autopista Circunvalación Oeste, ruta nacional 68 en los tramos Salta-Cerrillos-La Merced; Cerrillos - Rosario de Lerma y ciudad de Salta - San Agustín, por la ruta provincial 21.

"Casi no pude dormir por los rayos. Encima el agua que no daba tregua. El barrio estaba hecho un río. Fue una noche de terror, me temblaban las patitas del miedo", contó Virginia, una vecina de barrio Congreso Nacional, de Cerrillos. En la barriada también se vio afectado el edificio del Centro de Salud. El agua ingresó a los consultorios y deterioró el cielo raso, según contaron los lugareños.

Las aguas también invadieron la ruta 68, en el tramo Cerrillos - La Merced. Durante las primeras horas de la mañana el servicio de ómnibus fue desviado a la ruta 21, luego se normalizó el tránsito vehicular

El alerta

Un alerta de Defensa Civil dio cuenta de fuertes tormentas en la zona este y centro de la provincia. “Sobre el área de cobertura continuarán desarrollándose lluvias y tormentas, algunas de la cuales pueden ser fuertes y estar acompañada de abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo”, detalla el pronóstico. Hacia la tarde, señala, las condiciones irán en franca mejoría.

En zona norte

Vecinos de La Calderilla y Vaqueros dieron cuenta que también la tormenta se mostró con fuerza en la zona. Pasadas las 7.20, la llovizna fue desapareciendo. "Ahora no llueve y hay partecitas del cielo que se van despejando", contó Gabriela.