Video. Tiene 12 años y fundó su propia escuela para ayudar a los chicos del barrio

Con solo 12 años y un corazón que desborda solidaridad y compromiso con los demás, Leonardo Nicanor Quinteros instaló una escuela en el fondo de la casa de su abuela para ayudar a sus vecinos del barrio Las Piedritas, en la provincia de San Juan.

Se lama "Escuela Unidad y Patria" y tiene muchos alumnos que asisten sin ningún tipo de obligación, sólo para aprender y estudiar. No hay maestros, no hay porteros, no hay directivos; sólo Nicanor, quien los dirige y les enseña todo lo que aprende de su verdadera escuela, a la que asiste en Pocito.