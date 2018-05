"Una joya de la arquitectura y la educación salteña"

Cientos de historias transcurrieron y seguirán ocurriendo por un sitio particular de la capital salteña: el Hogar Escuela "Carmen Puch de Gemes". Este imponente y gran edificio, inaugurado hace 65 años y concebido entonces por la Fundación Eva Perón, recibió la distinción como Monumento Histórico Nacional.

Con palabras de agradecimiento y lágrimas de emoción, exalumnos, docentes, directivos y autoridades participaron ayer del acto donde también se les entregó la declaratoria del Hogar Escuela como Bien de Interés Patrimonial Municipal. Esto fue en el contexto del Día Nacional de los Monumentos.

"Hoy es un día muy bueno para nosotros como exalumnos. Que lo hayan declarado como Monumento Histórico nos llena de orgullo, nos alegra el corazón porque hemos transitado los pasillos de esta escuela, de este hermoso hogar y hemos visto a los maestros y al personal brindar cariño a los chicos, tal como nos lo solían darnos a nosotros, hace muchos años, los viejos docentes y trabajadores", relató Luis Mamaní, de 57 años, exalumno de la institución.

El hombre expresó que no se ha perdido la esencia de lo que es el Hogar Escuela y contó que de la institución egresaron alumnos "que hoy son profesionales y líderes, como jefes de la Policía, una compañera trans que lucha por la inclusión social, concejales del interior de la provincia, médicos y abogados".

Mamaní ingresó al Hogar Escuela cuando tenía seis años. "Aquí terminé séptimo grado. En esos años hice mi comunión y confirmación. Pasé toda mi infancia. Es que mi mamá trabajaba todo el día y el único lugar donde yo recibía apoyo era aquí", sostuvo el hombre, quien ahora trabaja como empleado en la Auditoría General de la Provincia.

Recuerdos

Mary Robles, coordinadora regional de ATTTA Salta, es exalumna del Hogar Escuela y participó del acto. "Hice jardín de infantes, cuando entré en el año 71. Había juegos y me enseñaron muchas cosas. Mi mamá era empleada doméstica y no me podía cuidar, a mi hermana tampoco, así que veníamos internas de lunes a viernes. Los sábados y domingos estábamos en casa", relató.

Por diferentes factores que influyeron Mary asistió solo cinco años al Hogar Escuela. Hoy estudia abogacía en la Universidad Católica y lucha por los derechos de las personas.

"Tengo hermosos recuerdos de las maestras. Con los exalumnos y alumnas organizamos encuentros. Guardamos esos recuerdos de cuando jugábamos en los recreos, compartíamos, reíamos y llorábamos también. Acá nos daban ropa y calzado", contó.

Los exalumnos coincidieron en que en el Hogar Escuela "se enseña a tener amor por la gente, respeto, voluntad y a defender nuestra patria. Estamos orgullosos de que hoy nuestro Hogar Escuela sea patrimonio porque aquí empieza la justicia social. Es el único lugar por medio del cual podemos sacar a los chicos de la calle, en muchos casos, tras la desidia y el abandono", finalizaron.

Puertas abiertas

Actualmente 750 alumnos estudian en esta institución: 220 residen allí de lunes a viernes y el resto asiste media jornada. Los chicos van desde jardín a séptimo grado.

La directora de la institución, Ana Ferrari, manifestó que tras el reconocimiento, el Hogar abrió sus puertas y agradeció "a todas las personas que han hecho posible que esta escuela crezca año a año en beneficio de los niños".

La ministra de Educación, Analía Berruezo, encabezó el acto e invitó a los presentes a recorrerlo. "Esta joya de la arquitectura salteña fue creada en agosto de 1952. Ojalá todos los que la visiten puedan entrar en cada uno de sus rincones y ver la historia viva que engloba educación, formación, enseñanzas", expresó.

Tras el acto todos los invitados realizaron una recorrida guiada por los pasillos del enorme edificio.

.