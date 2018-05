Escuela secundaria: Los cambios serían graduales

Si bien no está nada definido, todo indicaría que los cambios en la escuela secundaria en Salta se harían de forma gradual y no de un día para el otro como temen muchos docentes. El proyecto definitivo de Secundaria 2030 -que se debe presentar el 1 de noviembre ante el Ministerio de Educación de la Nación- aún no está listo, pero se quiere avanzar en el modo de enseñar en el aula, uno de los cuatro aspectos que se plantean en la reestructuración. Los otros son: tiempo de distribución en el aula (del trabajo docente), el régimen académico (relacionado con la forma de evaluación) y el acompañamiento al educador a través de la capacitación.

Alfonsina Barraza, coordinadora del plan Secundaria 2030, comentó que "se empezaron a analizar distintos escenarios y se piensa que los cambios van a ser paulatinos, lo que sí se quiere es ir trabajando en el modo de enseñar en el aula", esto tiene que ver puntualmente con la planificación interdisciplinaria y la mejora en el uso de la tecnología.

Pero como todo está entrelazado, para que el trabajo en conjunto entre dos o más docentes se pueda dar en un establecimiento será necesario resolver la situación de los docentes "taxi". "Hay docentes que figuran en 10 campos, eso significa que están en muchas escuelas, muchas materias y en los tres turnos", señaló Barraza, precisando que hay 52 mil docentes que trabajan en la actualidad en el sistema educativo tanto de primaria como de secundaria.

Según la funcionaria provincial hasta ahora no se fijó un plazo para instrumentar las modificaciones, aunque sabe a lo que se enfrenta. "En una población que viene haciendo lo mismo tanto tiempo es normal que se genere una cuestión de resistencia por parte de los docentes, pero habrá que trabajar con ellos", expresó.

Barraza agregó que además se deberá analizar evaluar a los alumnos de otra manera, incluso la eliminación o no de las materias previas. "Tiene que haber otra libreta, otro tipo de normas", dijo.

En el marco del plan Secundaria 2030, hay escuelas que ya pusieron en marcha un mecanismo de acreditación de los chicos sin que haya una normativa establecida oficialmente. Hay pruebas piloto de proyectos institucionales en los colegios Benjamín Zorrilla, Arturo Illia y Juan Manuela Gorriti, entre otros. "La escuela y el mismo chico se dan cuenta de que hay cosas que se pueden cambiar", acotó.

Los reportes por escuela

Los reportes con los resultados de la prueba Aprender 2017 llegaron a 1.096 escuelas primarias y secundarias de la provincia. La mayoría ya accedió a los informes vía internet, los que todavía no pudieron hacerlo deben acercarse hasta calle Catamarca 70 para pedir su usuario y contraseña.

Sobre un panorama de estos reportes, la coordinadora del Operativo Aprender en Salta, Elizabeth Scacchi, señaló: “Nosotros solo tenemos datos generales de la provincia, los resultados de escuela por escuela son confidenciales, cada director los puede ver. No significa que no se lo pueda mostrar a nadie, sino que nosotros no podemos hacer uso de esos reportes”.

Ahora, con los resultados detallados en mano, el desafío de cada directivo será trabajar en un proyecto para mejorar lo que deba mejorar en su escuela, según el informe. Scacchi agregó que desde el Ministerio de Educación se orientará para hacer un proyecto de mejora institucional. “El operativo aprender no es una evaluación de la escuela, simplemente es un operativo de evaluación”, dijo.