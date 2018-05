Michel Platini reveló un arreglo para que la final de Mundial 1998 fuese Francia-Brasil

El francés Michel Platini, expresidente de la UEFA inhabilitado durante cuatro años, reveló hoy ‘un pequeño‘ arreglo que el comité de organización del Mundial de 1998 hizo para que el anfitrión, Francia, y el favorito, Brasil, no se cruzasen hasta la final.

“Jugábamos en casa y había que aprovecharlo. No estuvimos pringados durante seis años organizando el Mundial para que quedase en nada. Se hicieron pequeños ‘chanchullos‘. ¿Crees que los otros no hicieron cosas parecidas en los otros mundiales?”, confesó Platini en el adelanto de una entrevista difundida hoy por la radio “France Bleu”.

En aquella época, Platini, una leyenda del fútbol francés, era copresidente del comité francés de organización del Mundial.

Aunque tanto Francia como Brasil debían en principio caer en grupos aleatorios, el comité hizo que los dos países tuviesen una trayectoria en la que sólo se encontrarían en la final si acababan líderes de sus respectivos grupos. “Una final Francia-Brasil era el sueño de todo el mundo”, reconoció.

Los dos países cumplieron con el guión trazado por Platini y disputaron el encuentro decisivo el 12 de julio de 1998 en el Estadio de Francia de Saint-Denis, donde la anfitriona Francia se llevó su primer Mundial al doblegar a Brasil (3 a 0).