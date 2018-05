Cabrera dijo que "no hay ninguna pyme que haya cerrado por las tarifas" y desde Apyme le dijeron que son 7.500

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró que en la Argentina "no hay una sola pequeña o mediana empresa que haya cerrado por los aumentos de tarifas" de gas, electricidad y agua, que acumulan fuertes ajustes en los últimos dos años. Desde el sector que agrupa a las Pymes, le salieron al cruce. “Decir eso muestra un altísimo grado de desconocimiento que hiere la sensibilidad de los empresarios y devela lo peligroso que es que un ministro de Producción desconozca los procesos productivos”, criticó el titular de la Apyme, Eduardo Fernández, quien con un solo dato desnudó la actualidad del sector: en los últimos dos años y medio cerraron alrededor de 7.500 pequeñas y medianas empresas.

Eduardo Fernández, titular de Apyme.

Según Cabrera, es un "tema cultural" pensar que el incremento de tarifas está golpeando con dureza a las pymes comerciales e industriales, y aseguró que al sector les subieron "1.200% cualquiera de los otros costos entre 2003 y 2015, y las tarifas, cero".

"El día que les aumentan las tarifas no pueden atribuirle una crisis a este factor. Los motivos de los males son otros. Las tarifas bajas desincentivaron la eficiencia energética", sostuvo el ministro de Producción, quien confirmó que la administración de Mauricio Macri tiene "previsto" volver a autorizar un incremento de tarifas de electricidad para "octubre", pero aclaró: "Aún no sabemos si se aplicará".

Francisco Cabrera, ministro de la Producción.

El funcionario estuvo en Córdoba junto a Macri para participar de la denominada "Mesa de la Industria Automotriz", en el complejo autopartista Fumiscor-Famma, donde rechazó que las tarifas estén afectando a las empresas.

"Lo niego en forma terminante. No hay una sola pyme que haya cerrado por las tarifas. La energía incide entre el 3 y el 5 por ciento de los costos. El 95 por ciento está en otras cosas", dijo el funcionario al diario La Voz del Interior.

Para Fernández, la interpretación de Cabrera no solo pretendió minimizar el impacto de los tarifazos en las pymes sino también cambiar el eje del problema. “Se ve que el ministro no solo desconoce la incidencia en los procesos productivos sino que niega que las tarifas están, en algunos casos, por encima de la escala superior de otro países. Acá se pagan tarifas más altas que en otros países”, puntualizó.

“Además –agregó-, si dice que las pymes no cerraron, habría que preguntarle por los más de 60 mil despidos en el sector manufacturero durante los últimos dos años.”

El titular de Apyme sostuvo además que el ministro de la Producción cree que no hubo pequeñas y medianas empresas que cerraron porque “en la disociación propia de los modelos neoliberales, los que no se adaptan a la meritocracia y a las transformaciones del sistema no merecen ser considerados ‘empresarios’”.