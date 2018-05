Las damas inician el Honor de hockey

Después de los descensos de los seleccionados salteños en el Campeonato Argentino de hockey de mayores, hoy volverá a rodar la bocha en las canchas en Salta con la primera fecha del Torneo Honor, el más importante de la temporada.

La Asociación Salteña de Hockey definió cómo se jugará la primera fase, pero resta definir cómo se disputarán los play-offs. La fase clasificatoria será a ida y vuelta con suma de puntos; recién el lunes se conocerá si los play-offs se disputarán a ida y vuelta o a un solo partido.

El Torneo Honor tiene un único ganador en la primera división de damas desde hace trece años y es Popeye A. Las espinacas ya ganaron esta temporada el Preparación y apuntan a un nuevo título, pero en su camino se medirán con Jockey Club Rojo, Popeye B, Universitario Rugby, Gimnasia y Tiro Celeste, Tigres Negro, Tigres Rojo y Cachorros.

Los partidos de la primera fecha serán los siguientes: Popeye B vs. Jockey Rojo, Universitario Rugby vs. Tigres Negro, Tigres Rojo vs. Popeye A y Gimnasia Celeste vs. Cachorros. Todos los encuentros se jugarán desde las 17.

Hoy también se jugará la primera fecha del torneo de ascenso de damas con estos partidos: Jockey Blanco vs. Gimnasia Blanco, Universitario Hockey vs. Central Norte y Grand Bourg vs. Popeye C.