En vivo. Llegó el día: la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle

Cuando Meghan Markle entre en pocas horas a la capilla Saint George del castillo de Windsor para iniciar la última y más emotiva etapa de su integración a la familia real británica, las trompetas de la nación tocarán los mismos acordes que acompañaron a sus novias durante generaciones. Pocos minutos después, sin embargo, cuando acepte por esposo al príncipe Harry , esa secular tradición se esfumará dejando paso a una fascinante modernidad: la de una monarquía varias veces centenaria capaz de transformarse al punto de acoger en su seno a una joven mujer, divorciada, estadounidense, actriz, feminista y mestiza.

Ese cambio radical estará acompañado en ese preciso momento por las voces inconfundibles de un coro de gospels, cantando música de Ben E. King y Etta James, y por el sonido de un himno a los derechos cívicos.

El alcance de la boda

Cada detalle de la ceremonia -a la que 1.400 millones de personas asistirán a través de sus pantallas de televisión- fue planificado por la joven pareja bajo el signo de una inteligente mezcla de tradición británica y modernidad, a imagen y semejanza de Meghan y Harry. Desde la música de Sir Charles Hubert Parry y la lectura de la Biblia, hasta la procesión de los recién casados acompañada por This Little Light of Mine, sus decisiones reflejarán el corazón mismo de su relación: costumbres britpanica entrelazadas con influencia norteamericana.

El reverendo Michael Curry, obispo primado de la Iglesia Episcopal que viajó especialmente desde Chicago, pronunciará un mensaje que reflejará su propia convicción y de la pareja sobre la igualdad de derechos, y destacará la importancia de este matrimonio en el que "mundos diferentes han sido capaces de unirse".

Esos mismos vientos de modernidad soplarán cuando Meghan Markle entre en la capilla. En ausencia de su padre -impedido aparentemente por cuestiones de salud-, la joven novia entrará sola, seguida por sus pajes, una encantadora corte de niños y niñas. Recién a medio camino del altar se reunirá con su futuro suegro, el príncipe Carlos de Gales , quien ayer aceptó "con placer" hacer el último tramo del recorrido a su lado. Símbolo fuerte y ruptura suplementaria de la tradición: por primera vez, una novia real será así solo "acompañada" y no "entregada" al futuro esposo.

Los británicos están decididamente conquistados. Los titulares de la prensa monárquica son el mejor ejemplo: "Welcome to the Family" (Bienvenida a la Familia), anuncia hoy The Times.