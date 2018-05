Nico Kútulas ganó en su casa y se afianza en el Argentino 

“Tengo que ganar esta carrera”, fue la frase final de Nicolás Kútulas a El Tribuno, el sábado, horas antes de disputar la tercera fecha del Campeonato Argentino de Enduro, en el circuito salteño de El Encón.

El actual campeón y ganador de las carreras anteriores de esta temporada, cumplió y volvió a quedarse con la victoria en la categoría senior A, aunque esta vez tuvo un sabor muy particular, porque fue en sus tierras, ante su gente.

“Empecé muy bien la carrera, pero en la segunda vuelta desbarranqué y cuando pude sacar la moto, continué muy cansado. Fui de a poquito hasta que cambié de aire y finalmente terminé muy bien, muy adelante”, dijo.

Mientras sufría la pérdida de tres minutos, en un momento al salteño se le cruzó por la cabeza abandonar.

“Me costó recuperarme de ese esfuerzo y no encontraba la forma de sacar la moto. En ese momento pensaba: ‘No me puede pasar esto en mi casa’ y casi la dejo ahí”.

El piloto reconoció que “fue un error mío y no por el terreno. Era una bajada muy empinada”.

Con el triunfo en sus manos, Kútulas festejó junto a los suyos y también recibió elogios de los demás competidores, no solamente por su nueva victoria, sino también por el circuito salteño.

“Todos los pilotos quedaron muy contentos y yo también, por supuesto. Fue uno de los mejores, muy bien organizado, no hubo confusiones ni nada por el estilo”, reconoció.

Habían pasado cuatro años desde la última vez que un argentino llegaba a Salta y el defensor del título fue uno de los responsables de esta visita.

“Nadie se puso la camiseta hasta este año, nos pusimos de acuerdo en traer la competencia. Lo hicieron para que pueda correr acá”, señaló.

El balance fue tan positivo que pretenden hacer otra fecha el próximo año.