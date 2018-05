Christian Herrera impone su estilo y se abre paso en el canto popular

Christian Herrera y Matacos acaba de editar su nuevo material discográfico titulado “Dame tu mano”. Este cantor del Chaco salteño empieza nuevamente a cautivar a su público con el sonido que caracteriza a la agrupación con grandes y nuevas obras del cancionero popular latinoamericano.

“El disco lo grabamos entre enero y febrero de este año en en Hankstudio, en la localidad tucumana de Simoca; y en estudios Juan Angel, en Rosario de Lerma. Participó gente muy grosa en la placa, como Manu Sija, Fede Grellet, Juan Angel, Martín Wolmy, Darwin Escorcia, Luis Rosado, Guido Bertini, Mauro Bravo, Matías Arnedo, Eder Polo Jr, Juan Manuel Palacios, René Gómez, Solange Herrera, Alejandro y Emiliano Aguero Cortes, entre otros”, comentó Christian Herrera.

“Existen ciclos que marcan el final de una historia y cuando así sucede, se abren nuevos caminos para desandar. Luego de 10 años de actuar bajo el nombre de Matacos, decidimos replantearnos algunas cosas y hacer cambios. Por lo que quizás parezca el final para algunos, en realidad es el comienzo de una nueva etapa que llevará el nombre de Christian Herrera y Matacos. Se mantendrá la misma línea musical, con la dirección de Manu Sija, y el mismo equipo de profesionales en prensa, técnica y logística, aunque con nuevas incorporaciones musicales. Las cuentas en todas las redes solo cambiarán de nombre. Muchas gracias por acompañarnos siempre”, fueron las palabras de Herrera, quien hace un tiempo emprendió un nuevo proyecto artístico.

Durante una década Herrera fue la voz y el líder del grupo Matacos que ya cuenta con una amplia aceptación entre los amantes del cancionero popular nacional.

“Intento imponer el sello musical y mi particular forma de expresarlo, siempre se busca una propuesta diferente. Sí tengo en claro mis raíces y las nuevas formas musicales, generando así una alternativa de la música popular argentina. Esta propuesta es una opción nueva, me he preparado para hacer de la música folclórica una forma de vida, trabajando responsablemente por el respeto que merece nuestra cultura”, agregó el artista.

Christian Herrera nació en la tierra caliente de Morillo, allá en el Chaco salteño. Sus primeras melodías se resguardan en aquel patio de tierra en la escuela primaria. Desde hace bastante tiempo se muestra en los escenarios más prestigiosos del país.

“Buscaré cristalizar, profundizar y definir un estilo, manifestando los más variados ritmos, que van desde viejas chacareras, zambas, huaynos, y pasando por nuevas composiciones propias y de autores aún no reconocidos. El disco es una conjunción de experiencias, sentimientos y sensaciones unidos por la música”, aseveró Christian.

Además del plano musical, este artista apuesta de manera constante con el corazón. Herrera se encuentra comprometido con lo más necesitados, es por ello que desde hace once años organiza el Festival “Morillo canta por los niños”, el cual es un proyecto cultural-solidario, destinado a integrar, recrear y educar a los niños del Chaco salteño. Con el compromiso asumido en 2.007, pretende continuar incrementando los vínculos de confraternidad entre la comunidad del pueblo y las distintas delegaciones que la visitan.

“Sabemos que es mucho el esfuerzo y que a veces no se llega a las metas deseadas. Pero creemos también que no es difícil si se abren las puertas que se deben abrir: solidaridad, compromiso, responsabilidad y apoyo mutuo. Con la colaboración de todos, este evento podrá servir como un medio de contención o quizás una nueva forma de vida saludable; a la cual todo ser humano aspira, conviviendo en paz y armonía, de acuerdo a nuestros principios, que en realidad son los ejes de una sociedad que quiere crecer”, sostuvo Herrera.

“La bandera de la solidaridad se eleva en lo alto del cielo de la esperanza, que flamea con más fuerza por los nuevos aires de fraternidad, equidad y hermandad. Proviene de miles de almas generosas que recorren kilómetros y se acercan a Morillo para decir presente en octubre. Son guiados desde una estrella por mi querido padre Hugo Herrera, mentor de tan brillante idea de bregar por un futuro digno y con posibilidades a todos sus coterráneos”, enfatizó el folclorista.