Murió el gran escritor estadounidense Philip Roth

El escritor estadounidense Philip Roth, creador de "El lamento de Portnoy", falleció ayer a los 85 años en un hospital de Nueva York a causa de una insuficiencia cardíaca.

Roth, uno de los autores más importantes de la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, nació el 19 de marzo de 1933, en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos, según despacho de EFE.

Su mayor éxito le llegó en 1969 con El lamento de Portnoy, una novela en la que el protagonista, Alexander Portnoy, cuenta sus aventuras sexuales a su psiquiatra y vive atormentado por los remordimientos y por su obsesión por el sexo.

Otras de las obras de Roth son las tres que conforman la conocida y legendaria "trilogía americana": Pastoral americana (1997), Me casé con un comunista (1998) y La mancha humana (2000).

Con "Pastoral Americana", Roth ganó el Premio Pulitzer, uno de los muchos galardones de su carrera en la que le faltó el Nobel de Literatura, para el cual su nombre sonó en repetidas ocasiones.

También obtuvo dos Premio Faulkner, la Medalla Nacional de las Artes y el Premio Príncipe de Asturias.

Los lectores y los escritores se despiden en las redes

Con mensajes de admiración, reclamos por no haber sido galardonado con el Nobel de Literatura y recomendaciones de sus títulos, lectores de todo el mundo lamentaron a través de las redes sociales la muerte del escritor estadounidense Philip Roth, ocurrida este martes a sus 85 años.

Desde que la noticia del fallecimiento del autor de "El lamento de Portnoy" empezó a circular en la madrugada del martes, en Twitter los mensajes fulguraron como catarata y el nombre del escritor se posicionó como trending topic en la Argentina, los Estados Unidos, México, Alemania, Brasil, Canadá, Chile y Suiza, entre otros tantos países.

En el Twitter de la escena local, la escritora Claudia Piñeiro lamentó la perdida de "uno de mis preferidos", y se sumó a la ola de críticas en las redes de que no haya sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura, del que todos los años era un eterno candidato.

"Hace años que votaba porque le dieran el premio Nobel a Roth -escribió la autora de "La viuda de los jueves. Entre esta imposibilidad a partir de su muerte y los últimos escándalos el premio, para mí, se devaluó al subsuelo".

Uno de los últimos libros que leyó Philip Roth es Asymmetry, de Lisa Halliday, una ex "amiga" suya. El libro es sobre una joven editora y sus amores con un famoso escritor 40 años mayor que ella. Dijo Roth sobre el libro: "She got me".