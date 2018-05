Emilio Tello: “En Rusia se vive con gran pasión el folclore argentino”

¿Qué te llevó a recorrer Rusia con tu guitarra?

La música me lleva para todas partes. En esta oportunidad viajé a Moscú para vivir y nutrirme del Festival Adentro de Folclore Argentino. Me sorprendió que por esas latitudes tan lejanas se viva tan apasionadamente nuestra danza y nuestra música. Es impresionante el trabajo que en este sentido realizan Viktoria Lizunova y Jesús Gorgone, junto a todo su equipo de trabajo. Es importante aclarar que no eran solo argentinos residentes que se dedican al folclore, sino una gran mayoría de rusos apasionados por nuestra cultura. Bailan y cantan temas traducidos al ruso de nuestro cancionero popular. De este festival participaron, por ejemplo artistas como Natalia Barrionuevo y el campeón de malambo Matías González, quienes dieron talleres de folclore y canto. Hasta se pudieron vivir intensamente las chayas riojanas en Moscú.

Se acerca el II Festival de Folclore Argentino en Barcelona, ¿se generó la misma expectativa que el año pasado?

Sí. Cada vez se suma más gente y las expectativas van en crecimiento. La segunda edición del Festival de Folclore Argentino tendrá lugar el próximo sábado en el Parque del Clot, ubicado en Carrer Llacuna 172, a partir de las 20. La cartelera es formidable, actuarán Los Jayitas (Salta), Milo (Salta), el grupo de tango y poesía “Cuando Nace un Tanguista” (Mendoza), Juliette Andrea (Perú) y el cantautor catalán Javi Jareño, entre otros artistas.

¿La propuesta es solo musical?

Es musical y también las danzas tendrán un gran protagonismo. Con ese fin se convocaron a varias academias, entre ellas el Ballet de Mi Tierra, que se dedica a la enseñanza en Toulouse, Francia. El festival tiene que ser una puesta en escena sólida, porque el principal objetivo es que vaya creciendo. Tiene que estar a la altura de todo el esfuerzo que se viene realizando desde distintos sectores aquí en España. Queremos que suenen cada vez más fuerte las voces de la gente que con mucho sacrificio aporta su arte y lleva la cultura argentina por el mundo.

¿El folclore argentino se vive de forma homogénea en los diferentes países que recorriste?

Nuestro objetivo, precisamente pasa por allí. Queremos y trabajamos por una integración homogénea del folclore argentino y de la cultura latinoamericana no solo en Barcelona, sino en toda Europa. Nuestro sueño es que en cada rincón se escuche una zamba, una chacarera, una copla, una baguala, un carnavalito, chayas y huaynos. Somos muy optimistas en este sentido, estamos completamente convencidos de que el folclore se moviliza hacia un gran horizonte, como una herramienta fundamental para dar a conocer la riqueza de nuestra cultura.

Luego del espectáculo de este fin de semana, ¿tienen algún otro programa de actividades en España?

Vamos a impregnar Barcelona de salteñidad. Del 1 al 7 de junio tendrá lugar al Semana Argentina que además de la música y las danzas, expondrá los platos más representativos de la gastronomía criolla. El Festival del próximo fin de semana será el puntapié inicial para una serie de actividades relacionadas a nuestra cultura. Participan en la organización de todo este conjunto de propuestas, la Casa de Salta en España, la Asociación de Peñas y Fútbol de Barcelona, Tello Producciones, el Consulado y Centro de Promoción de Argentina, en Barcelona, entre otros.