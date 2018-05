Sabor agridulce para salteños en los Odesur

El cuarto día de competencia en los Juegos Odesur que se disputan en la ciudad boliviana de Cochabamba significó el debut oficial de dos de los cinco salteños que integran la delegación argentina. Federico Gómez junto a Los Leones, por un lado, y Delfina Álvarez, en triatlón, por otro. Las sensaciones fueron agridulces, porque el exjugador de Popeye goleó con el seleccionado argentino de hockey a Uruguay y la triatleta no resistió la altura y abandonó.

Con pasado en la selección argentina de béisbol, a Gómez ayer le tocó disputar el partido más importante de su carrera (hasta el momento). Si bien fue suplente, fue parte del sistema de rotación que hubo en todos los cuartos y cumplió una gran tarea con el número 31, en el choque rioplatense que terminó 5 a 1.

Tras el partido, dialogó con El Tribuno y dijo que “es increíble lo que se vive”.

“Cuando se habla en las charlas antes del partido, te das cuenta de que estás representando a la Argentina y eso no tiene nombre, es inexplicable”, contó.

Hoy el plantel argentino no tendrá participación y mañana volverá al campo de juego para enfrentar a Venezuela, a partir de las 15.15. Ese día será muy especial para el salteño, ya que sus padres llegarán a Cochabamba para acompañarlo.

Delfina, por su parte, viajó con muchas expectativas a este torneo sudamericano, pero la altura le jugó una mala pasada y rápidamente se despidió de los Odesur.

Tras su abandono, habló con El Tribuno y comentó lo que le pasó en plena competencia. “Mi estrategia de carrera fue arrancar lo mas rápido posible, pero la altura seca no me hizo muy bien y el cuerpo me dijo basta”.

“Si bien hice entrenamientos en altura en Cuenca, Ecuador, pero es altura húmeda y entre otros factores el cuerpo me pasó factura. En la segunda vuelta de natación no podía avanzar y haciendo la transición para agarrar la bici estaba muy mareada, zigzagueaba”.

En ese momento, Álvarez decidió terminar con su participación. “Fue una decisión que tomé a los 15 minutos de carrera, pese a que desde el principio me sentí muy mal”.

“Mis sensaciones son de angustia y decepción porque quería dejar a la Argentina en lo más alto, confiaba en mis condiciones. Prioricé la salud”.