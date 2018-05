Messi: "Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo"

Lionel Messi reiteró que el equipo no es candidato para Rusia 2018, aunque afirmó que darán "pelea desde la humildad". Luego de la victoria 4 a 0 frente Haití en la Bombonera, el capitán le agradeció "a la gente que nos apoyó en la Eliminatoria y en este proceso".

"Todos vamos por el mismo objetivo. No somos los candidatos porque tuvimos un proceso complicado. Estamos entrenando muy bien. Nos estamos haciendo fuertes para ir a pelear desde la humildad", sostuvo.

Luego remarcó la importancia de obtener un triunfo en el debut ante Islandia para ir rival por rival. "Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo para conseguir el sueño que todos queremos. No vamos como candidatos, pero eso no significa que no vamos con una gran Selección", comentó.

Vitoreado en varios pasajes por los hinchas, la "Pulga" rosarina agradeció el apoyo que se exteriorizó en el estadio "La Bombonera".

"Estamos agradecidos a la gente por el aliento. Sentimos el cariño de todos", dijo el hombre que ahora acumula 64 goles como máximo artillero histórico con la albieleste.

Messi consideró que "lo más importante va a ser ganar el primer partido en el Mundial" y agregó: "Hay que ganar para tener tranquilidad. Tenemos tres partidos complicados. Vamos a tener que trabajar y correr. En el Mundial se dan resultados que uno no imagina. Casi nunca se da la lógica".

En el estadio se destacó la presencia de varios familiares de la "Pulga": desde uno de los palcos alentaron con camisetas de la Selección su esposa, Antonella Roccuzzo; sus hijos Thiago y Mateo Messi; su hermana Marisol; y su madre, Celia María Cuccittini, tal como quedó retratado en las redes sociales.