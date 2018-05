Catalano se negó a responder "agravios"

El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, se excusó ayer de definir posiciones acerca del pedido de juicio político en su contra, aunque advirtió que "no responderá agravios".

El juicio político fue solicitado por diputados provinciales del PRO (Gladys Moisés, Norma Lizárraga y Martín de los Ríos), y de la UCR, Héctor Chibán, Mario Mimessi y Humberto Vázquez), y se fundamenta en la controversia jurídica planteada por sendas acciones populares de inconstitucionalidad, que reclaman la inamovilidad de los mandatos de los jueces de la Corte. Hoy, la Constitución en su artículo 156 les asigna un acuerdo renovable cada seis años.

Esas acciones fueron presentadas por la Asociación de Jueces y por el ex juez federal Jorge Villada. Según interpretaciones, podrían derivar en que una Corte integrada por conjueces (todos subordinados de Catalano) decida que los siete miembros actuales del máximo tribunal, con acuerdos del Senado por solo seis años, se queden en sus puestos en forma vitalicia.

Los diputados consideran que Catalano debió rechazar "in limine" las acciones, por cuanto ningún tribunal puede declarar inconstitucional a la misma Constitución. Eso, en todo caso, es atribución de la Convención Constituyente. También impugnan que se haya convocado a la conformación de la Corte sorteando como conjueces a los miembros del Tribunal de Impugnación del fuero penal, cuando la Constitución y la ley orgánica disponen que para una cuestión de esta naturaleza debió comenzarse por las cámaras civiles. Y en tercer lugar se impugna la designación en esa corte subrogante de tres jueces jubilados designados sin nuevo acuerdo.

Respuesta del juez

Ayer, tras la firma del acuerdo de cooperación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Gobierno en materia de violencia familiar y de género, Catalano explicó que se limitó a promover el sorteo de los jueces y que la Corte ad hoc aún no está integrada. "Se sortearon camaristas penales y luego civiles, pero no hay un tribunal todavía, así que no voy a hablar sobre suposiciones. El sorteo fue público y se presentaron abogados que quieren oficiar como amicus curiae", También destacó "un fallo que sentó jurisprudencia en cuanto a la convocatoria a jueces jubilados".

Comisión de Juicio Político

El justicialista Alberto Luis Abadía preside la comisión de Juicio Político de Diputados. Ramón Villa es vice y Bettina Romero, secretaria. La completan Lucas Godoy, María López, Mario Vilca, Andrés Suriani y Baltasar Lara Gros. Claudio del Plá, del PO, reemplazaría al denunciante Chibán.