El campeón mundial que se formó en Salta

Salta fue quizás la primera casa de Leopoldo Jacinto Luque fuera de su Santa Fe natal.

Con apenas 20 años y un paso fugaz por Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Luque llegó a La Linda en 1970, de la mano de Marcial Acosta, para vestir la camiseta de Central Norte.

“Tenía 20 años, Marcial Acosta me llevó a jugar a Central Norte y de pasó ahí hice el servicio militar. Me quedó un muy buen recuerdo del club y sobre todo me trataron muy pero muy bien, me acuerdo de varios jugadores como Pacheco, Palavecino. Después vino Bruno Iezzi como técnico, el paso por Central Norte me sirvió porque agarré experiencia en una Liga fuerte como la Liga Salteña, en la que incluso llegué a integrar su seleccionado y enfrentamos a Boca de Rattín. Yo vivía en la calle Alvear, en una pensión, cerca del club”, recordó el exdelantero.

“Jugué la Copa Argentina para Central Norte frente a Chacarita, es uno de los recuerdos que tengo. En Salta la pasé muy bien, me hizo madurar mucho con 20 años, tuve que hacerme acá, el irme de mi casa fue un paso de mi vida”, contó el Campeón del Mundo en 1978.

Tras su paso por Salta, volvió a Santa Fe para jugar en un equipo de la Liga Santafesina y luego en 1974 retornó a Unión de Santa Fe, dirigido por el Toto Lorenzo, y en 1975, pegó el salto a River Plate.

“Era increíble porque en 1970, en Salta, vi el Mundial de México por TV en blanco y negro pese a que la Argentina no clasificó. Ya en Santa Fe, me iba a casa de un vecino para poder ver el Mundial de Alemania y yo soñaba y me decía, que lindo sería jugar en semejantes canchas. En River tuve buenas actuaciones y Menotti me llevó a la Selección en la que jugué desde el 75 y al 80”, relató.

Justamente, en su paso por la Selección argentina jugó de titular en el Mundial que se disputó en el país en 1978.

“Ese grupo para el Mundial era un grupo de desconocidos, los conocidos era Fillol, Kempes, Olguín y Houseman. Para jugar el Mundial, nosotros nos juntamos tres meses antes y un mes jugando el Mundial. Cada uno sabía lo que tenia que hacer, dentro del campo nos llamábamos la atención mutuamente, fuimos un hermoso grupo y lo pudimos coronar ganando la Copa”, subrayó Luque, quien en ese Mundial marcó 4 tantos, el primero de la Argentina en el debut 2 a 1 frente a Hungría, en la segunda fecha, marcó en el triunfo de la clasificación 2 a 1 frente a Francia y los dos restantes los marcó en la goleada 6 a 0 sobre Perú. Y agregó: “Todavía sigo en contacto con los muchachos del 78, Killer sigue siendo el mismo bromista. Fillol un gran amigo, todos estamos en un grupo de WhatsApp y no perdemos el contacto, eso es lo lindo de todo”.

El campeón mundial también dio su parecer sobre la Selección nacional, de cara al Mundial de Rusia.

“Hay que empezar bien en Rusia para que los jugadores se sientan seguros y para que hagan las cosas como el técnico le dice; yo creo que el ser humano argentino es o somos una raza guerrera. No me caben dudas de que van a dejar todo por dejar bien parada a la Argentina”, expresó el goleador, quien además se refirió a dos jugadores de la Selección: “Hay que darle más libertad a Messi y creo que va a jugar el pibe Pavón, es un descubrimiento bárbaro, es el futuro crack de la Selección”.

Por último y siendo un agradecido, Luque dejó un saludo para los salteños: “Quiero darle un saludo grandísimo a la gente de Salta, a mucha gente que yo conocí allá y, a pesar de que estaba solo, me sentía acompañado. Eso jamás lo voy a olvidar, el cariño que me brindaron en Salta”.

La ficha de un campeón

Nombres: Leopoldo Jacinto

Apellido: Luque

Fecha de nacimiento: 3/5/1949

Clubes: Gimnasia de Jujuy, Central Norte, Unión de Santa Fe, River Plate, Racing, Chacarita, Santos de Brasil, Boca Unidos y Deportivo Maipú.

Títulos: 5 (todos con River Plate).

Con la Selección

Partidos jugados: 45

Goles: 22

Goleador Copa América 1975: 4 goles

Títulos: 1 (Campeón del Mundo 1978).