Miguel Pichetto, contra el Gobierno: "No haber acordado es un fracaso"

Tras una jornada intensa, con una larga lista de expositores, el Senado de la Nación trató el proyecto que busca retrotraer tarifas . Cerca del cierre, el líder del Partido Justicialista en la Cámara Alta Miguel Ángel Pichetto criticó con dureza al Gobierno y la falta de un acuerdo. "Nunca llegó ninguna propuesta", se quejó el senador.

Visiblemente ofuscado, Pichetto apuntó: "No haber acordado es un fracaso", y agregó: "Lo único que se ha mantenido de manera inflexible, inmodificable, como si estuviera escrito en la piedra, ha sido el marco tarifario fijado por Aranguren; de eso parece que no se puede ni hablar, ni analizar una alternativa".

En ese sentido, el parlamentario se preguntó: "¿Cómo puede ser que tengamos tanta incapacidad? ¿Cómo puede ser que esto concluya en un veto, que es el fracaso de la política?".

"El veto es el fracaso de la política", sentenció el rionegrino. "No me gusta votar leyes para el veto, implican el fracaso del Congreso. Me hubiera gustado una propuesta inteligente", agregó.