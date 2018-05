La película sobre cantante cuartetero Rodrigo ya tiene protagonista

El éxito de Sandro de América y de la película basada en la vida de Gilda dejaron en claro que el público está ávido por recordar a sus ídolos y conocer más sobre sus historias. Por eso, el anuncio sobre la realización de una biopic sobre el desaparecido cantante cuartetero Rodrigo Bueno despertó, desde el vamos, la curiosidad y el entusiasmo del público y de la prensa, según señala La Nación. Con el correr de los meses se supo que Florencia Peña y Jimena Barón formarán parte del elenco, pero faltaba conocer quién sería el actor que se pondría en la piel del carismático cordobés.

El misterio, finalmente, quedó atrás en Telefe Noticias cuando Rodolfo Barilli presentó a quien será el protagonista de Rodrigo, la leyenda. "Éste es Rodrigo, Rodrigo Romero. Se llama hasta igual que El Potro. Bienvenido Rodrigo. A todos, gracias por estar acá, elencazo", lo presentó el conductor.

"Es muy loco lo que me está pasando. Es de no creer; pero estoy muy feliz de que me haya tocado. La verdad que ni lo soñé, me tocó, no sé por qué, y estoy muy contento de que así sea", expresó el actor, emocionado.

Junto a Romero se encontraba el resto del elenco. Luego de la presentación, Peña tomó la palabra para recordar el momento en el que conoció a su colega. "Yo voy a interpretar a Beatriz Olave, la mamá. Cuando entré a la sala donde estaba Rodrigo, me impactó. Y no solamente por su parecido; su carisma me impactó, porque Rodrigo tiene un carisma y ese brillo en los ojos que tenía Rodrigo Bueno, y además canta increíble", expresó. Barón, que interpretará a Marixa Balli, una de las novias del cantante, asentía sonriente.

En el estudio también estaba presente Ramiro, el hijo del cantante, y claro, también contó cómo fue ese primer encuentro con quien interpretará a su padre: "Al principio me quedé medio helado cuando lo vi, porque le vi un parecido bastante importante. No lo podía creer, pero lo que más quise averiguar cuando lo conocí a él era su forma de ser, su persona, cómo era, cómo se expresaba, cómo iba a ser y la verdad que es un fenómeno".

Rodrigo Romero fue elegido luego de haber participado de un complejo casting. Quienes se presentaban debían cumplir con un único requisito: ser cordobeses. El actor, de hecho, es oriundo de Río Cuarto.

La película comenzará a filmarse este mes en Buenos Aires y en Córdoba. La idea de los realizadores es que les permitan filmar en el Luna Park, el lugar en el que Rodrigo se consagró luego de 13 shows seguidos.

La directora del film es Lorena Muñoz, responsable, también de No me arrepiento de este amor, la película sobre la vida de Gilda, protagonizada por Natalia Oreiro.

