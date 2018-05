La U dio un paso más en el Torneo del  Interior B

Universitario RC extendió su buen momento en el Torneo del Interior B al vencer ayer por 25 a 17 a Universitario de Rosario en los cuartos de final. Tras un primer tiempo parejo y una mejor producción en el complemento los verdes clasificaron a semifinales donde se medirán frente a Teqüe de Mendoza.

El terreno de juego sufrió las consecuencias de las intensas lluvias que se produjeron ayer; a los jugadores les costó afianzarse en la cancha resbaladiza, más de uno patinó tratando de dominar la pelota, pero las emociones no estuvieron ausentes.

Primero fue Juan Franco Morosini quien llegó al try para los verdes en el Huaico; los rosarinos se pusieron momentáneamente al frente con una jugada de siete puntos, pero Ezequiel García Ascárate volvió a poner al frente a la U. Sin embargo, un penal para la visita dejó igualado en 10 el primer tiempo.

En el complemento se vio lo mejor de Universitario de Salta. Fue superior en todos los aspectos del juego a los rosarinos y así fue construyendo la victoria. El desnivel llegó a los 8 minutos con el try de Martín Núñez, mientras que a los 12’ sumó con un try penal. Los rosarinos recién inquietaron con un try cuando ya sonaba la chicharra en la zona norte.

La victoria puso a la U en semifinales donde enfrentará a Teqüe de Mendoza, que ayer superó a Santiago Lawn Tennis por 41 a 24. La semifinal se jugará el 26 de mayo en un escenario a definir debido a que tanto los salteños y los mendocinos ganaron de local.

La otra semifinal la jugarán Universitario de Mar del Plata y Marabunta de Río Negro; los marplatense derrotaron a Jockey Club de Villa María por 29 a 19, mientras que los rionegrinos derrotaron a Trébol de Paysandú por 19 a 12. Quienes se impongan en las semifinales disputarán la final el 30 de junio.

El Jockey no pudo

El Jockey Club de Salta estuvo cerca de cumplir su objetivo en su visita a Córdoba Athletic pero terminó cayendo 22 a 20 en al final por el descenso en el Nacional de Clubes B.

El albirrojo no pudo defender la plaza del Regional del NOA, que podría quedarse con una sola plaza para la temporada 2019 si Huirapuca (Tucumán) no logra el campeonato en el Torneo del Interior A.

El Jockey cerró su participación en el Nacional de Clubes B perdiendo todos sus partidos, seis en la primera fase y el de ayer en Córdoba. Quien también cerró su historia en el rugby fue Lucio López Fleming al jugar su último partido con el equipo de la rotonda.

El Nacional de Clubes A también tiene semifinalistas

El campeón vigente Hindú, San Luis, Pucará y Newman se clasificaron ayer para las semifinales del torneo Nacional de Clubes que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR), al derrotar por los cuartos de final a Alumni, Duendes de Rosario, Belgrano y SIC, respectivamente.

El sábado 26 de mayo, San Luis vs. Hindú y Newman vs. Pucará animarán los encuentros correspondientes a las semifinales del torneo Nacional de Clubes.

Hindú, tricampeón, ratificó su vigencia en el certamen al vencer de local a Alumni por 22-16; así alcanzó su cuarta clasificación consecutiva a semis. Cabe destacar que Hindú es el más ganador en el Nacional de Clubes con 8 campeonatos.

Newman venció de visitante al San Isidro Club (SIC) por 17-3; y en Burzaco, Pucará se clasifico semifinalista al superar a Belgrano por 35-29.

Finalmente, San Luis superó a Duendes de Rosario -único club del interior clasificado a cuartos- por 24 a 10.

Con los resultados de ayer, la Unión de Rugby de Buenos Aires tendrá protagonismo absoluto en las semifinales.

En tanto, en la zona permanencia vencieron Tucumán Rugby, Tucumán Lawn Tennis, CUBA (URBA) y Tala de Córdoba. La clasificación del Tala fue particular porque igualó 20 a 20 con La Tablada, de la misma provincia, pero ganó porque logró el primer try del partido según indica el reglamento.

Quienes seguirán jugando por mantener la categoría serán Los Tarcos de Tucumán, Jockey Club de Rosario, Natación de Tucumán y La Tablada.