San Antonio y una visita amistosa a Villa Las Rosas

Villa San Antonio, el club sensación del momento, no quiere privar a ningún fanático de celebrar el histórico ascenso al Federal B. Por petición de un hincha, más la buena predisposición de los dirigentes y el cuerpo técnico, el plantel visitará la Penitenciaría de Villa Las Rosas, donde jugará un amistoso con los reclusos, el viernes por la tarde.

Algunos hinchas no tuvieron la posibilidad de festejar, ni ver a su equipo desde las tribunas, sobre todo aquellas personas que -por diferentes motivos- están privadas de su libertad.

A la movida la organizó el integrante de una agrupación que se encuentra en Villa Las Rosas y que le hizo llegar su propuesta a los dirigentes y al técnico de la villa (Martín Martos), quienes no dudaron y aceptaron con gusto la particular invitación.

La idea es jugar un partido amistoso y luego los reclusos agasajarían al plantel campeón de San Antonio. Muchos de estos fanáticos tiene el anhelo de conocer personalmente a algunos jugadores y felicitarlos por dejar en lo más alto el nombre del club de sus amores.

Martín Martos no podrá contar con la totalidad del grupo que obtuvo el ascenso, ya que varios deben volver a sus respectivos clubes, porque estaban a préstamo.

De todas formas, el técnico de San Antonio, con la buena predisposición de algunos jugadores, visitarán la cárcel el próximo viernes y le darán el gusto a sus hinchas y simpatizantes, quienes le brindarán un refrigerio al plantel.

Seguramente, los directivos de la villa que asistan al amistosos llevarán algunas camisetas para regalar.

Por otra parte, San Antonio, luego de los festejos y varios días de un merecido descanso, volverá esta tarde a los entrenamientos pensando en el amistoso del viernes y en Juventud Antoniana, al que enfrentará el domingo en el estadio Martearena.

El grupo trabajará bajo las ordenes del preparador físico Matías Tobar, en el predio de Vial 5, desde las 16.30.