Manteros: Nos persiguen como si fuésemos delincuentes

Ante el pedido de la Cámara de Comercio a las autoridades competentes de extremar los controles en lo que ellos denominan como las "zonas calientes" del microcentro para que se cree una verdadera franja de exclusión de manteros que sea sin limitación horaria, El Tribuno recorrió el centro salteño para hablar con los vendedores ambulantes, trabajadores que están fuera del mercado formal.

En un recorrido, realizado durante el mediodía, por las distintas calles del micro y macrocentro de la ciudad se pudo observar distintos puestos callejeros que ofrecían variados productos tales como indumentaria, comida o calzado. Tras el comunicado que envió la Cámara, en el que endurece su posición y genera presión para sacar a los ambulantes del centro, los vendedores callejeros se mostraron en total desacuerdo con ese pedido.

Su principal argumento es que ellos no consideran ser "una competencia" para los negocios que están instalados en los locales del centro. Además, especulan que el público que los elige a ellos, no son clientes que irían a comprar ropa de marca o las grandes tiendas.

"Nosotros no le quitamos clientes a los grandes comercios. Solo sacamos para nuestra supervivencia, es mentira que ganemos mucha plata. Nosotros no somos competencia para ellos, pero para nada", comentó un puestero ubicado en las afueras del macrocentro. El vendedor expresó que la idea de sacarlos definitivamente no es nueva y que viene desde hace mucho tiempo. "¿A dónde nos vamos a ir si nos sacan de la calle? ¿Por qué a nosotros?", preguntó el mantero, y agregó: "No molestamos a nadie, creo que es mejor que estemos acá en vez de robando".

Una vendedora que no quiso brindar su nombre, al igual que los otros ambulantes consultados, expresó que "no hay trabajo" que los ayude a salir de la calle. Además, aseguró que sería más fácil que no estén en la calle si les ofrecen un lugar donde puedan ser trasladados. "Yo pienso que el Gobierno tiene que ser más considerado con nosotros porque no hay trabajo, yo vivo el día a día con lo que ganó acá. Queremos que el Gobierno nos consulte sobre cuáles pueden ser las soluciones. Muchas veces nos persiguen como si fuésemos delincuentes y solo estamos subsistiendo", señaló la mujer.

Refuerzo de controles

Ayer al mediodía, un grupo de inspectores de Rentas de la Provincia y Control Comercial de la Municipalidad, con el apoyo de la Policía provincial, recorrieron el microcentro para erradicar a los manteros que se instalan en las peatonales. Según comentaron los funcionarios municipales a El Tribuno, durante la jornada tuvieron un incidente con una ciudadana colombiana que vendía humitas.

"Todos los días sufrimos insultos, amenazas de los puesteros que no quieren irse. Durante estas dos semanas los controles van a ser intensivos", expresaron.