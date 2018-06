El trazado de la nueva autopista de la ruta 34 podría ir por Cobos

Tras una larga pausa sin novedades sobre lo que podría llegar a pasar con la construcción de una autopista en el departamento Gemes, el tema volvió a cobrar vigencia con la visita que le realizara una consultora, contratada por Vialidad de la Nación, a la intendenta Alejandra Fernández.

Los visitantes le informaron sobre el relevamiento de opiniones que estaban realizando en la comunidad, sobre la construcción de una autopista como opción de paso a la ruta nacional 34, cuyo trazado se iniciaría cerca del paraje Cabeza de Buey, cortando la autopista N§ 9 a la altura de Cobos, de allí regresaría a unirse con la nacional 34 cerca del control de río Las Pavas.

Este trazado ya fue presentado hace un año por personal de Vialidad de la Nación y fue categóricamente rechazado por los propietarios de fincas del departamento Gemes, al igual que comerciantes cuyos negocios dependen del tránsito vehicular de la ruta nacional.

En esa oportunidad dos fueron los argumentos esgrimidos para rechazar el proyecto, uno de ellos fue el hecho de que al construirse una autopista muy alejada de la ruta 34 en el tramo que atraviesa General Gemes podría ser la causante de su lenta agonía como ciudad, al considerarse a la ruta como un motor de su economía.

Por otro lado, los propietarios de fincas, quienes son generadores de un importante porcentaje de puestos de trabajo, se verían seriamente afectados por el trazado de la autopista, porque gran parte de sus tierras serían expropiadas, eso redundaría negativamente en la producción y por ende disminuiría la cantidad de mano de obra necesaria en las cosechas.

Sobre este tema la jefa comunal expresó: "Pareciera que es un hecho que la autopista se va a construir por el lugar menos conveniente para nosotros, si permitimos que este trazado se realice demasiado alejado de la ruta 34 nos va a privar de todos los beneficios de contar con un tránsito internacional y muy fluido. Había otro donde la autopista nacía cerca del río Mojotoro y se desviaba solo unos cuantos kilómetros hacia el Oeste, ese nos parecía mucho mejor porque inclusive no se afectaba al Parque Industrial, pero el trazado que me mostraron ayer es totalmente negativo para la ciudad", expresó Alejandra Fernández.

Rehenes del caos

La comunidad de General Gemes necesita de una ruta más segura, la actual ruta nacional 34 se ha transformado en una barrera difícil de franquear debido al intenso tránsito vehicular, algunos barrios se han vuelto rehenes de esta caótica situación.

La posibilidad de la creación de una ruta alternativa de paso es vista con buenos ojos, pero no podría ser considerada como una verdadera solución si lo que es bueno para algunos es perjudicial para otros.

"Creo que no podemos aceptar este proyecto que nos están imponiendo, si las autoridades de Vialidad de la Nación no me escuchan voy a llegar hasta el mismo presidente, pero no quiero que a futuro nos transformemos en una ciudad fantasma, la nueva traza ni siquiera pasa por Gemes, es todo por Campo Santo", afirmó la intendenta Fernández.

El sector confomado por los productores es el más preocupado con el cambio de traza, debido a que ya comenzaron a recibir notificaciones de expropiación de sus tierras, en las partes que ocupan terrenos marcados en la nueva ruta autopista de la ruta nacional 34.