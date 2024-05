De mujeres libertarias y casta

Las mujeres que acompañaban a Milei durante la campaña electoral van quedando "afuera", también el ex Salón de la Mujeres y el Ministerio de la Mujer. Borrón y cuenta nueva. Desapareció Fátima Flores y las parejas presidenciales necesarias para la foto. También se va esfumando la vieja política, los partidos tradicionales, la radio, los diarios y sindicatos. Irrumpe en escena un fenómeno que desorienta hasta a los más entendidos, nadie entiende que está pasado y que pasará. Milei encabeza las encuestas, pero también irrumpe una marcha estudiantil que quedará grabada en la memoria argentina.

A pesar de los esfuerzos en el interior, gobernadores e intendentes no logran la imagen positiva tan deseada. Fueron encuadrados en un discurso que tiene un poder todopoderoso. Quedaron sumidos en el relato del pasado y son vistos como personajes de una historia vieja. Algunos se despeinan, otros dejaron de usar corbata, salen con la camisa arrugada y hasta incorporan "malas palabras" en sus discursos, pero nada de esto funciona, pasó un Tsunami político en Argentina. Prima la intolerancia y el hartazgo social se incorpora en el relato presidencial. Paralelamente, el gobierno apela a la paciencia y la espera de tiempos mejores. Todo es contradictorio en un mundo económico de incertidumbres. Las altas esferas de poder también entran en disputa. El caso más alarmante es el enfrentamiento del presidente y su vice "Vicky" Villarroel. La disputa es un secreto a voces que levanta una polvareda irritante en el Senado y, por ende, en las decisiones importantes de los argentinos. No es vedetismo ni capricho lo que se pone en juego, sino un futuro incierto marcado por peleas internas. Más allá de que ella cumplió un rol fundamental para ganar en las urnas, nunca recibió el reconocimiento esperado en cargos políticos y tampoco un guiño de compañerismo. Camina por detrás de la investidura presidencial, pero sabe tejer relaciones, visita a gobernadores y desacomoda el tablero libertario. Sin embargo, es parte del relato que ilusiona a gran parte de la sociedad, "la crisis es culpa del pasado, hay que aguantar el ajuste porque después vamos a estar mejor". ¿Qué pasa con las mujeres que forman parte del espacio libertario? Karina, la hermana de Milei, fue la encargada de relanzar hace pocos días el partido de La Libertad Avanza ¿Es ella quien tiene el poder?, ¿o todos forman parte de un proceso histórico que pone a prueba una nueva manera de hacer política? Lo grave es que su inexperiencia en el terreno político resquebrajó la frágil estructura legislativa. La política y la economía deben ir de la mano, pero para la derecha gobernante, el Congreso pasó a ser una mala palabra, quienes lo integran son una "casta". En estas nuevas formas, las representantes mujeres tampoco tienen lugar, sino que forman parte de dedicatorias poco felices por la red X como aquella referida a la diputada nacional, Carolina Píparo quien fuera acusada de traidora por el mismísimo presidente por no acompañar la Ley Ómnibus. Fiel a Milei durante la campaña, después pasó a defender a Lali Espósito y es ahora un monobloque solitario. Quien critique al gobierno pasa a ser "K", seguidamente es escrachado por un centenar de trolls que desde su escondite dejan daños colaterales.

Viajando un poco al exterior…, los especialistas se preguntan cuánto tiempo durará en el cargo Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, quien hasta el momento cumple una cuasi de evangelización. Mondino viaja con matafuegos en la mochila. La última misión fue apagar las llamas ante los dichos de Milei con respecto al jefe de Estado colombiano al que calificó como "asesino terrorista". ¿Tiene realmente el acompañamiento necesario para cumplir un rol diplomático? ¿Tienen los políticos, sin distinción de sexo, la alternativa de elegir un camino diferente? Opinar o tomar un camino alternativo significa pagar un alto costo. Ni mujeres, ni hombres ni Milei. Argentina vive un fenómeno que aún no tiene nombre. Todo dependerá de su desenlace, aunque para los argentinos la paciencia ya comenzó su cuenta regresiva.