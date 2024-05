El FMI destacó el plan de estabilización y dijo que la economía crecerá recién en el segundo semestre

El FMI consideró que el "plan de estabilización" que puso en marcha el Gobierno argentino "está obteniendo mejores resultados de lo esperado", pero estimó necesaria una flexibilización del tipo de cambio.

Así lo resaltó ayer la vocera del organismo, Julie Kozack, para quien en el país "ha habido un rápido cambio en las reservas internacionales, una mejora en el equilibrio del Banco Central y una rápida reducción de la inflación, específicamente en la inflación mensual, ya que en abril alcanzó el 8,8%".

"Esperamos que la economía comience a crecer nuevamente en la segunda mitad de este año", estimó la funcionaria, en una conferencia de prensa que brindó en Washington. En su informe de perspectivas globales presentado en la Asamblea del FMI y el Banco Mundial el mes pasado, el organismo había pronosticado que la economía argentina caerá un 2,8% este año, pero tendrá un repunte de 5% en 2025.

En ese marco, subrayó que "es importante mejorar la calidad de la consolidación fiscal para asegurar su estabilidad y que sea justo".

En ese sentido, destacó que las metas del acuerdo con el Fondo Monetario "fueron cumplidas", por lo cual ahora es necesario que "la asistencia social sea suficiente y esté bien orientada para proteger a los más vulnerables y también para garantizar que la carga de la consolidación fiscal no recaiga desproporcionadamente en los trabajadores".

Tipo de cambio

En cuanto a la política monetaria, evaluó: "Tendrá que seguir evolucionando para mantener la inflación y las expectativas. Y sus efectos tendrán que volverse más flexibles con el tiempo para salvaguardar una mejora en la cobertura de reservas".

En diciembre, cuando asumió, el Gobierno dispuso una devaluación del 2% mensual, ritmo que se mantiene en la actualidad, aunque numerosos analistas hablan cada vez con mayor insistencia de un "atraso cambiario".

"Estos cambios en las políticas serán necesarios al tiempo que los controles cambiarios sean levantados gradualmente, según las condiciones, y mientras las autoridades hacen la transición a un nuevo régimen monetario. En este caso, ese régimen incluye la competencia de monedas, en el que el peso y otras monedas, como el dólar, pueden coexistir y son libremente usables. Otros países de la región, como Uruguay y Perú, tienen sistemas como este", puntualizó la funcionaria.

El tercer aspecto son las reformas que se requieren para respaldar la recuperación económica de la Argentina, dijo Kozack. "Será importante eliminar las barreras a entradas de empresas y atraer la inversión privada. También es decisivo ampliar el apoyo político hacia la estabilización y hacia las reformas". Y dio "la bienvenida a los esfuerzos recientes que se han desplegado para que la Cámara de Diputados apruebe la legislación necesaria de carácter estructural".

Consultada sobre una posible nueva inyección de dinero fresco a la Argentina (algunos hablaban de US$ 15.000 millones), Kozack dejó entender que eso no estuvo en discusión, aunque fuentes habían señalado que el Gobierno buscaba dinero extra para salir del cepo. "El desembolso estará en línea con el enumerado en el programa, lo que significa 800 millones dólares", señaló. en el medio de las especulaciones, se habla que el presidente Milei y el ministro Caputo pretenden abrir el cepo antes que termine 2024, y no descartan iniciar una nueva negociación con el FMI y otros organismos multilaterales para alcanzar ese desembolso extra que calculan en 15.000 millones de dólares. En tanto, habrá que ver cómo avanzan las leyes que impulsa el Gobierno y si hay repunte de la economía hasta ese momento.