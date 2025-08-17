El presidente Milei juega fuerte: Bullrich y Petri, cabezas de listas

El presidente Javier Milei deberá introducir cambios en su Gabinete antes de fin de año, ya que las candidaturas de sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, los dejarán fuera del equipo de Casa Rosada.

En estas horas se confirmó la postulación de Bullrich como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con amplias chances de ingresar al Congreso, ya que La Libertad Avanza está bien posicionado en el distrito y viene de ganar los comicios locales del 18 de mayo.

En tanto, ayer se supo que Petri iba a ser el primer candidato a diputado nacional de la lista de LLA y la Unión Cívica Radical en la provincia de Mendoza, de donde es oriundo.

El actual ministro de Defensa también tiene grandes posibilidades de regresar a la Cámara baja, ya que liderará la nómina de los oficialismos local y nacional.

De esta forma, tanto Bullrich como Petri se encaminan a ser electos el 26 de octubre y a asumir el 10 de diciembre por sus bancas, por lo que quedarán dos lugares vacíos dentro del Gabinete.

Fórmula compartida

La ministra de Seguridad y el de Defensa habían compartido la fórmula de Juntos por el Cambio que compitió en la primera vuelta de las elecciones de octubre de 2023.

Como no llegaron al balotaje, tras esos comicios decidieron apoyar a Milei, que finalmente se impuso por sobre el peronista Sergio Massa.

Allí comenzó la relación con el actual jefe de Estado, que tras ganar las elecciones los anunció como sus futuros ministros, algo que dejarán de ser el 10 de diciembre, tras dos años en funciones.

El cierre de listas para las elecciones legislativas se acerca y las nóminas de las alianzas toman forma en la Ciudad de Buenos Aires que, al igual que en los comicios locales de mayo, tendrá una nutrida oferta electoral.

En CABA

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) tendrá a Patricia Bullrich, como cabeza de la lista de senadores, secundada por el economista Agustín Monteverde.

Los libertarios llevarán a Alejandro Fargosi como primero en la lista de diputados nacionales, seguido por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica.

En tercer lugar se ubicó el actual diputado Nicolás Emma, reemplazante de Milei cuando asumió como Presidente, y en cuarto puesto Sabrina Ajmechet, cercana a Bullrich.

Solo le otorgaron al PRO el quinto y sexo lugar en la lista de diputados nacionales, donde irán el ex funcionario macrista Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, asesora de Darío Nieto, dirigente muy cercano a Mauricio Macri.