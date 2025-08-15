Milei pidió poner freno a Kicillof y al "maldito kirchnerismo"

El presidente Javier Milei afirmó ayer que el kirchnerismo "ha convertido la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional", al polarizar con el gobernador Axel Kicillof en el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza (LLA).

El distrito "debería ser punta de lanza de la riqueza nacional pero fue transformada un reducto de atraso", dijo Milei al cerrar el acto que LLA realizó en el club Atenas de la ciudad de La Plata.

Además, defendió el uso de la consigna 'Nunca Más' para la campaña bonaerense y le dedicó unas palabras a la expresidenta Cristina Kirchner, a quien se refirió como "la jefa de la banda".

En su discurso, Milei llamó a "ponerle un freno" a Kicillof y al "maldito kirchnerismo", además de calificar al gobernador como "comunista enano".

Al respecto, manifestó su alegría de ver a "tantos leones libres para devorar al kirchnerisno en las urnas", y añadió que en el peronismo "tienen miedo de que los aplasten los violetas", en referencia a LLA.

También hubo una intervención de su discurso para referirse a Cristina Fernández de Kirchner: fue cuando un militante pidió que "vayan todos en cana" y el mandatario respondió que "ya empezamos con la jefa de la banda".

Sobre la exmandataria, en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, dijo además que "solo puede salir al balcón a ver a dos personas que la van a visitar".

También reivindicó el uso de la consigna "Kirchnerismo Nunca Más" y señaló que los cuestonamientos de la oposición se deben a que "quieren justificar la tragedia que ha sido su gobierno apelando a otra tragedia nacional", en referencia a la última dictadura.

Sobre su reciente compromiso de no proferir insultos, llamó a "discutir las ideas que no tienen y que nosotros sí tenemos", aunque acto seguido calificó a los opositores de ser "zombis, termos y cabeza de pulpo".

También cuestionó la decisión de Kicillof de haber desdoblado la elección para el 7 de septiembre, al señalar que "quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus 'ñoquis' y la elección la decida el aparato".

Milei mencionó el escándalo del fentanilo contaminado: "No pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos como ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo".

En el acto estuvo la cúpula de LLA bonaerense, con Sebastián Pareja a la cabeza, y dirigentes del PRO como Cristian Ritondo, Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro. También los candidatos seccionales Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y el anfitrión, Francisco Adorni (Octava).