Fentanilo: Javier Milei apuntó contra el dueño del laboratorio y lo tildó de "eterno socio kirchnerista"

El presidente Javier Milei apuntó esta noche contra el dueño del laboratorio HLB Pharma detrás del escándalo del fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro, a quien calificó como "un eterno socio kirchnerista" y consideró que existe un "encubrimiento atroz" sobre el empresario.

"No pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos como ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo", disparó Milei en un tramo de su discurso en el acto de lanzamiento de la campaña de LLA en el club Atenas de La Plata.

Ante esas palabras del jefe de Estado, la militancia respondió con el cántico: "Asesino, asesino".

De inmediato, Milei se preguntó: "¿Acaso es casualidad que el juez de la causa (Ernesto Kreplak) justo sea el hermano del ministro de Salud (Nicolás Kreplak) de (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof?".

Y cerró señalando que "es el amiguismo, la corrupción y el encubrimiento que ya destruyó al país y no quieren soltarlo en la provincia".