El Ministerio de Salud retiró los lotes de fentanilo de HLB Pharma

El Ministerio de Salud de Salta informó que, ante la alerta sanitaria nacional emitida por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT y la posterior orden judicial, implementó desde mayo el retiro preventivo de todos los lotes de fentanilo y otros medicamentos del laboratorio HLB Pharma. La cartera aclaró que la medida se tomó por precaución, aunque no se pudo encontrar hasta la fecha relación entre el fentanilo contaminado y el aislamiento de los gérmenes en cuestión. Los productos de esa marca que se encontraban en el depósito central y en los hospitales fueron puestos en cuarentena y bajo resguardo judicial.

La jefa de Farmacia, Virginia Ocaña, señaló que el Ministerio no está adquiriendo insumos del citado laboratorio y los reemplazó para garantizar la continuidad de la atención. "Tenemos stock de fentanilo de otra marca que ya está distribuido en los hospitales", confirmó Ocaña.

La medida de cuarentena y retención de los lotes de HLB Pharma se implementó siguiendo una orden judicial que instruyó a cada centro de salud, tanto público como privado, a custodiarlos y resguardarlos hasta que sean retirados.

Ocaña señaló que mantiene un contacto permanente con la ANMAT para garantizar la seguridad de los pacientes en la provincia. El fentanilo es un potente fármaco opiáceo sintético aprobado para uso como analgésico y anestésico.