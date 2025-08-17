Un acuerdo K coloca a Taiana al frente en Provincia de Buenos Aires

El exministro de Defensa Jorge Taiana encabezará la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, tras un acuerdo alcanzado por los principales sectores de Unión por la Patria (UxP). La definición surgió en el marco de intensas negociaciones políticas entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el presidente del PJ provincial Máximo Kirchner y el líder del Frente Renovador Sergio Massa, quienes finalmente consensuaron una nómina de unidad para competir en las elecciones.

Taiana, con una extensa trayectoria en la política nacional y una reconocida labor en el área de relaciones exteriores y de defensa, será la figura principal de la boleta. Su designación fue leída como un gesto de consenso interno dentro del peronismo bonaerense, que busca mostrar fortaleza en el principal distrito electoral del país. El exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández estará acompañado en el segundo lugar por la exdiputada nacional Jimena López, dirigente vinculada al massismo y referente del Frente Renovador. En el tercer puesto aparece el dirigente social Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y de los movimientos populares, cuya inclusión en la lista apunta a consolidar la representación de los sectores sociales dentro de la alianza.

Nombres de peso

La lista bonaerense se completa con nombres de peso en distintos espacios del peronismo. Figuran la diputada nacional Vanesa Siley, representante del sindicalismo judicial; el bancario Sergio Palazzo, actual diputado y secretario general de La Bancaria; la senadora bonaerense Teresa García, de fuerte presencia en la política provincial; y el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti, ligado a los organismos de derechos humanos. También integran la nómina la diputada nacional Agustina Propato, dirigente con anclaje en la segunda sección electoral; y el abogado Hugo Moyano (h.), hijo del histórico líder camionero.

Además, la boleta incluye a la legisladora provincial Fernanda Díaz; al dirigente del Frente Renovador Sebastián Galmarini, actual director del Banco Provincia; a la exsecretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño, vinculada a los movimientos sociales; al diputado y dirigente sindical docente Hugo Yasky; a la militante feminista Marina Salzman; y al exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, quien ya había tenido protagonismo en el gabinete nacional durante la gestión de Alberto Fernández.

En la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el economista y dirigente de Patria Grande Itai Hagman encabezará la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales. El legislador, cercano a Juan Grabois, buscará renovar la banca obtenida en 2019 como parte del Frente de Todos. Hagman estará acompañado por la exministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente peronista Santiago Roberto y la exlegisladora porteña Lucía Cámpora, en una nómina que refleja la intención de representar a las distintas corrientes del justicialismo en la capital del país y reforzar la presencia del peronismo porteño en la Cámara baja.

De este modo, tanto en la Provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal, el armado de Fuerza Patria y de Unión por la Patria muestra un equilibrio entre dirigentes históricos, referentes sindicales, líderes sociales y figuras con experiencia de gestión, en un intento de consolidar la unidad peronista de cara a la elección legislativa de octubre.