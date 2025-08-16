Los Pumas sufrieron la potencia de los All Blacks en el Kempes

La selección argentina de rugby, Los Pumas, comenzó con el pie izquierdo su campaña en el Rugby Championship 2025, ya que perdió 41 a 24 ante Nueva Zelanda en un cotejo de la primera fecha, jugado ayer en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, sufrió mucho su indisciplina ante un rival que no perdonó y anotó seis tries para conseguir, además, el punto bonus.

Foto: Pablo Oriz

Pese a que Nueva Zelanda comenzó con una ventaja de 10-0, Los Pumas se mantuvieron durante gran parte del primer tiempo en partido e incluso pusieron en aprietos en varias ocasiones a sus rivales.

Sin embargo, sobre el final de la primera mitad Los Pumas cometieron muchos penales que facilitaron dos tries consecutivos de los neozelandeses para irse al descanso con una ventaja de 31 a 10.

Foto: Pablo Oriz

Ya en el segundo tiempo, Los Pumas salieron mucho más enfocados con ganas de dar vuelta la historia para conseguir un triunfo histórico. Así fue como anotaron dos tries en muy pocos minutos para colocarse a siete puntos e ilusionar a todos los presentes.

Sin embargo, toda la esperanza se vino abajo en los últimos minutos, ya que Samisoni Taukei´aho se despachó con dos tries consecutivos para liquidar el encuentro y estampar el 41 a 24 definitivo.

Foto: Pablo Oriz

La siguiente presentación de Los Pumas en el certamen será el próximo sábado, cuando reciba nuevamente a Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani. Esta será la última vez que hagan de local frente a los All Blacks, ya que el torneo no se celebrará a partir del año que viene.

Cabe destacar que el salteño Benjamín Elizalde no fue de la partida, ya que no estuvo entre los titulares ni los suplentes. El exjugador de Tigres buscará ganarse un lugar en el próximo desafío que Los Pumas tendrán contra los hombres de negro por el Rugby Championship.

Foto: Pablo Oriz

La síntesis:

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett, Fabian Holland, Tupou Vaa'i, Du'Plessis Kirifi, Ardie Savea, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece y Will Jordan. DT: Scott Robertson

Foto: Pablo Oriz

Tantos. PT: 3' penal de B. Barrett (NZ), 8' try de Reece convertido por B. Barrett (NZ), 15' try de Isgró convertido por Albornoz (A), 23' try de Ratima convertido por B. Barrett (NZ), 29' penal de Albornoz (A), 36' try de Savea convertido por B. Barrett (NZ), 42' try de Reece convertido por Barrett (NZ).

Resultado parcial: Argentina 10 - Nueva Zelanda 31.

Tantos. ST: 10' try y conversión de Albornoz (A), 22' try de Oviedo convertido por Albornoz (A), 28' Y 33' tries de Taukei'aho (NZ).

Árbitro: Pierre Brousset (Francia).

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).