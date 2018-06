El Museo San Francisco inaugurará tres salas el próximo viernes 

Refiere san Buenaventura de Bagnoregio (1221-1274) que en 1219 san Francisco de Asís (1182-1226), contrario a las Cruzadas y habiendo hecho una visita previa a Roma, fue al encuentro del sultán ayyubí Nasiruddín Malik al-Kamil (1180-1238), sobrino del célebre Saladino. Francisco estaba frente al enemigo, asumiendo un riesgo de vida. El sultán, honrando una sabiduría ancestral y su cargo, le preguntó angostando los ojos: “¿Por qué los cristianos predican el amor y hacen la guerra?”. Francisco le correspondió con su mirada líquida y serena: “Porque el amor no es amado”. Sucedió lo impensado. Hombres de distintas facciones se reconocieron amigos. Esta historia se actualiza en la memoria y cobra el carácter de mensaje profético al recorrer las tres nuevas salas del Museo San Francisco, ubicadas en el segundo piso del convento.

Este sector, que completa el circuito de la espiritualidad franciscana, será inaugurado para el público el próximo viernes. Para recrear la atmósfera del convento antes de 1901, año en que llegó la luz eléctrica a la ciudad de Salta, se utilizó el moderno recurso de la fotorrelación y unas antorchas que semejan aquellas antiguas que les permitían a los frailes atravesar los diferentes espacios. “Silencio de todo... la voz de Dios. Vacío infinito... Solo su amor” precede el recorrido y prepara la mente y el corazón para abrirse a la espiritualidad franciscana.

La primera sala reconstruye una celda de la época.





“En las piezas de los frailes se podían ver bien definidos el lugar del trabajo y estudio y el de oración”, definió fray Miguel Hilal, guardián de la basílica. Presiden el espacio, junto con el rosario franciscano, dos imágenes de Cristo y otra de la Virgen María, a quien la orden profesa una particular devoción.

En la segunda sala repusieron la enfermería. “En este cuarto era habitual que el hermano fraile fuera atendido por otro hermano, aunque en 1850 y 1860 hubo dos pestes grandes en la provincia, malaria y cólera, y tenemos aquí el pedido de dos gobernadores para que los frailes abran el convento a los cientos de enfermos. Entonces, el hermano cuidaba al enfermo pobre que llegaba al convento, física y espiritualmente”, señaló fray Hilal.

Además de una cama, una camilla e instrumentos médicos antiguos se dispuso un altar, donde los hermanos celebraban misa para que los pacientes pudieran tomar la comunión. En un rincón capta la atención un armario con cuencos de emplastos medicinales.

“Los frailes franciscanos aportaban a la medicina alternativa a través de las hierbas. Hemos rescatado un manuscrito de 1888, de un fraile al que llamaban el ‘médico de los pobres’ y actualmente en el santuario de la Virgen de la Peña los hermanos siguen cuidando a los enfermos con medicina complementaria”, expresó fray Hilal. En la tercera sala se destacan las gigantografías de los drailes Quebracho y José Buttinelli tomando mate en un momento de camaradería y las imágenes que registran la primera oración interreligiosa y ecuménica por la paz, realizada el 25 de abril de 2017 en el convento. De este evento participaron referentes de los distintos credos religiosos presentes en la provincia (judíos, musulmanes, ortodoxos, budista, evangélicos y anglicanos). También la visita del sucesor de San Francisco de Asís a Salta, el ministro general fray Michael Perry, a cuyo encuentro acudieron hermanos de las provincias del Cono Sur.

“La espiritualidad franciscana es reconocida por su aporte a la paz y al cuidado de la creación, la misericordia y el trabajo, pero nos parecía importante que la gente pudiera, a través de sus sentidos, captar aquello que no se ve a simple vista y en definitiva es que toda persona que entre al convento San Francisco, sea cristiano o no, merece ser tratado como hermano”, refirió fray Miguel Hilal.

Visitas guiadas

El Museo San Francisco está abierto al público, de 9.30 a 18.30, con visitas guiadas cada treinta minutos. Con el mismo intervalo de tiempo salen guías entre las 20 y las 23. Los ingresos para las visitas nocturnas (la próxima es el viernes 15) se compran de manera anticipada.