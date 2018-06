Por año, en la provincia de Salta se realizan 1.500 actas de divorcio

El nuevo Código Civil y Comercial permitió el divorcio “exprés”; eso llevó a que parejas que antes no podían divorciarse ahora lo hagan. Por ese motivo, la cantidad de separaciones aumentó en un promedio del 50%.

Desde 2015, con el cambió el Código Civil y Comercial, la cantidad de divorcios en Salta aumentó un 50% y la tendencia, después de tres años, se mantiene. En la actualidad, 1.500 separaciones se asientan en el Registro Civil, cifra que se mantiene desde esa época.

La nueva legislación permite que el trámite de divorcio pueda iniciarse sin necesidad de mutuo acuerdo, ni que hayan transcurrido como mínimo de tres años de celebrado el matrimonio. El procedimiento para agregar la nota marginal de divorcio en el acta de matrimonio demora tan solo dos meses.

La modificación del Código Civil permitió el divorcio "exprés"; eso llevó a que parejas que antes no podían divorciarse ahora lo puedan hacer. "Para decirlo de una manera que se entienda, ahora si se acabo el amor ya es motivo suficiente para que las parejas se separen. Desde el 2015, el nuevo Código Civil y Comercial permite los divorcios exprés, con lo que comienza un aumento de los divorcios, que antes no lo habían hecho porque no existía una causal", contó Matías Assennato, director del Registro Civil de Salta.

El titular del organismo agregó que durante este período casi no se registraron acuerdos de bienes previos que establece qué posesiones ponen dentro del patrimonio común de una pareja. "Cuando uno se casa, el tema de dividir los bienes de antemano puede ser muy fuerte. Con la nueva legislación, las parejas pueden excluir algunos bienes que puedan generar ingresos y no incluirlos dentro del patrimonio común. A todas las parejas que se casan se les da esta información, sin embargo muy pocas quisieron hacerlo", expresó Assennato.

Con la nueva legislación, se incorporó el "régimen de separación de bienes", por el que existe una convención firmada por ambos cónyuges con antelación, en la cual se establece que cada uno puede disponer y administrar de forma independiente sus propios bienes, exceptuando la vivienda familiar. Si las parejas que se van a conformar eligen esta opción, es importante que sepan que la convención ha de ser firmada con anterioridad a la celebración del matrimonio.

Ley de divorcio

El director del Registro Civil de Salta también hizo referencia a la ley 23.515 de divorcio que sancionó el Congreso de la Nación el 12 de junio de 1987, durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín.

"Lo mismo sucedió en 1987 cuando se habilitó el divorcio vincular como consecuencia del fallo "Sejean c/ Zack de Sejean'. En 2018 se cumplen 31 años de esa sanción que provocó un quiebre en la sociedad. Acá se toma ese fallo de la Corte de unos años antes, ya que en el país te podías divorciar pero no formar una nueva pareja. Esta ley permitió los que se divorciaban puedan formar una nueva pareja", explicó Assennato.

Fue determinante, para que los propulsores de la ley 23.515 llevaran adelante su iniciativa, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de noviembre de 1986 que rechazó la apelación de las partes reclamando su derecho a volver a contraer matrimonio, calificando como anticonstitucional la norma vigente, en la causa "Sejean, Juan B. c/ Zaks de Sejean".

Matrimonios

Desde el 2000 hasta el 31 de abril de 2018, en toda la provincia se registraron 71.639 matrimonios.

En promedio anual, se realizaron 3900 casamientos, y en ningún período se registró un exponencial incremento ni una marcada merma.

El año con menos casamientos fue el 2002 cuando hubo 3153 matrimonios. El 2010 fue el que más casamientos registró, con 4348.

"A partir del 2015, se incorpora la unión convivencial y en Salta estamos cerca de las 900 desde esa fecha hasta ahora. Antes eso no se podían hacer y no se registraban. Con las uniones convivenciales se protegen los derechos de las parejas que conviven sin casarse. El tema del matrimonio igualitario también ha sido muy importante", remarcó Assennato.

Casamientos

Como un dato de color que aportó el director del Registro Civil, a partir del mes próximo, desde el organismo provincial comenzarán a realizar casamiento en lugares emblemáticos de Salta.

"Con el Ministerio de Turismo desarrollamos esta idea y elegimos lugares donde la gente va a poder hacer la ceremonia civil. Por ejemplo, podrán casarse en el Tren a las Nubes, en el Hotel Termas de Rosario de la Frontera, en el Teleférico, o en el cerro San Bernardo", contó el funcionario.

"En Ciudad Autónoma Buenos Aires ya existe esta modalidad y lo vengo impulsado desde enero. Es por eso que estamos avanzamos con la gente de Turismo y le gustó la idea y además como una forma de impulsar el turismo", finalizó Assennato.