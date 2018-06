Martos, a un paso de llegar a Central Norte

La vida profesional de Martín Martos, actual DT de San Antonio, está a punto de cambiar. Lo que ayer parecía un sueño hoy se podría convertir en realidad; todo está en condiciones para que Martos se convierta en el nuevo técnico Central Norte.

El entrenador está muy cerca de cumplir el gran anhelo de todo profesional, sobre todo del ámbito local, porque los dirigentes de cuervo le darían la posibilidad de dirigir a uno de los clubes más populares de la provincia.

El vigente técnico de la villa se identifica con el color azabache, en su extensa trayectoria como jugador pasó por Atlético Tucumán en la cúspide de su carrera y también defendió los colores de Central Norte.

Se podría decir que es un hombre de la casa, si bien no fue formado en el club de barrio norte, atesora un cariño muy especial por el cuervo.

En el currículum de Martín Martos como técnico, se distingue por sobre todo las cosas el ascenso que logró con San Antonio, al coronarse como flamante campeón del Federal C, en la última edición.

La buena labor en azulgrana habría sido el detonante para los dirigentes de Central Norte terminen de convencerse que posee todos los requisitos que debe tener un entrenador para conducir una institución tan prestigiosa.

No es ninguna sorpresa que las máximas autoridades del cuervo se fijaran en Martos. Apenas logró el título con la villa, su nombre comenzó a hacer ruido por barrio norte. Obviamente, nadie estaba dispuesto a admitir que lo tenían en la mira, es más, hasta para el propio entrenador solo se trataba de simples rumores. Pero no fue así, los dirigentes de Central la tenían muy bien estudiada a la posible nueva contratación. Se tomaron el tiempo necesario para recabar la mayor información sobre su persona para que estuviera a disposición.

Como es de público conocimiento, Martos tiene un carácter fuerte y las ideas muy claras con respecto al juego que pretende implementar en su equipo. Esto no significa que el diálogo entre sus jugadores quede de lado, todo los contrario, acepta alguna sugerencia pero la última palabra la tiene él, sin importar el resultado final.

El arribo del Martín Martos a Central Norte está al caer, Héctor De Francesco, presidente del club azabache, se reunió con el DT y expresó el interés que tienen por contratar su servicios. Quedó claro que la propuesta sedujo al entrenador porque tendría la posibilidad de cumplir un sueño, si llegase a dirigir al cuervo.

No quedó mucho más por hablar entre la máxima autoridad azabache y el DT elegido, solo resta que los dirigentes terminen de acomodar algunas piezas, por ejemplo qué función ocupara Ramón Apaza, actual técnico del plantel profesional de Central.

La idea es que Martos se haga cargo del plantel lo antes posible para comenzar a trabajar y preparar para el duelo contra River Plate, el 22 de julio por Copa Argentina.

Martín Martos, quien contará con Damián Monges como ayudante de campo, está con las valijas armadas esperando el ok definitivo.